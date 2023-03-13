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法國作家新書寫入台灣　大讚青年返鄉創業、台對創業者友善

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/13 17:20
法國作家暨記者布戈（右2）6日在巴黎餐酒館舉辦新書發表會，駐法代表吳志中（左2）與文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任胡晴舫（左1）到...

法國作家暨記者布戈（右2）6日在巴黎餐酒館舉辦新書發表會，駐法代表吳志中（左2）與文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任胡晴舫（左1）到...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一名法國作家以台灣之旅作為寫作書籍靈感來源，書中女主角為一名台灣人，內容講述著一對情侶返法創業與鄉村發展的困境，也介紹著台灣文化，以及台法文化差異。

這名法國作家暨記者布戈（Pierrick Bourgault）的最新著作「鄉村小酒館日記」（Journal d'un café de campagne，暫譯）女主角為台灣人，講述著一對台法情侶，決定在距巴黎搭火車2小時之遠的小鎮創業，開一家法式傳統「咖啡餐廳」，布戈說道，透過書中的角色，可以反映不同文化對法國傳統的看法，也能藉此呈現台灣料理等台灣文化。

男女主角在創業過程中遇到了許多阻礙，見證了地方「咖啡餐廳」逐漸凋零、農產品社會角色的難題，以及在去工業化與都市化下，法國鄉村生活的各種轉變。他們的咖啡餐廳不僅遭遇新型展業競爭，在鄉村更新的過程中也大受挫折，慘澹收場，並決定到台灣展開新生活。

根據中央社報導，作家布戈曾於2012年訪台，騎著摩托車以記者的視角深入台灣鄉鎮，拜訪各地農家，為台灣農業發展與農產品寫了10多篇報導，刊載於法國及德國等國媒體上。他具有農業與人類學背景，有50多本觀察各國風土、農業發展、法國鄉村餐酒館、酒吧與地方共生關係演變等著作，更曾因在伊朗的報導獲得農業新聞大獎。

關於將台灣寫入書中的動機，布戈在接受中央社專訪時說道，在他的台灣之旅中，對於台灣多元文化融合印象深刻，有原住民文化、中國傳統、日本嚴謹精確和民主氣息，如今日世界，文化交融。他說，他尋找一個和法國齊肩、能對比的國家書寫，而台灣是高開發的國家，人民獨立自主，很適合故事。

台灣有許多高學歷青年返鄉投入農業、文創、手工等產業最讓他難忘，他認為台灣的鄉村發展非常先進，透過行動力及網路宣傳，推動農業觀光及地方產品，台灣對他來說也象徵著更多自由，青年創業更為容易、創意，他批判法國沉重的行政，打擊創業者，使許多鄉村一片死寂。

他說道，法國也有許多青年渴望返鄉，打造具藝文空間的咖啡廳與餐廳，但礙於法規及行政流程繁重緩慢，對創業者極不友善。

而問及台灣的獨特性，布戈說，台灣長久以來是獨立國家，但中國想把台灣占為己有，就像蒲亭對烏克蘭，這是不可能的幻想。他也認為，台灣保存著中華傳統，沒有破壞一切的文化大革命，是令人驚豔的國家，人民很認真也很有趣。

布戈接下來將出版世界咖啡廳、餐廳與美食的照片輯，其中包括台灣，他說道，他非常希望能夠再訪台灣，探索東台灣和原住民部落等不同風貌。
台灣
創業
法國
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更新時間 : 2023-03-13 18:46 GMT+08:00

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