（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨總統初選今天(13日) 至17日進行領表登記，副總統賴清德陣營上午已派人領表，賴清德本人預計15日赴中央黨部登記，並發表簡短談話。

民進黨13日至17日進行總統初選領表登記，總統候選人登記費用比照上屆收400萬元、民調100萬元。

中央社報導，媒體也目擊今天上午有兩人赴中央黨部領表，一位是賴清德的代表，另一位則向媒體自稱是資深黨員。

賴清德陣營人士今天表示，上午已派代表領表，賴清德本人預計15日赴中央黨部登記，屆時會發表簡單談話，說明為何投入總統大選。

據悉民進黨下週審查初選候選人資格，4月12日正式公告民進黨總統候選人，中央黨部秘書長許立明，以及賴清德競選總幹事潘孟安將進一步分工。

身兼民進黨主席的副總統賴清德15日將登記參加民進黨總統初選，近來也陸續與黨內派系對話，對此黨內立委均表示肯定，有助於黨的團結與穩定，迎接接下來的挑戰與責任。

中央社13日引述立法院副院長蔡其昌表示，賴清德歷練完整、能力出眾，尤其在接任黨主席之後，整合黨內各派系，反轉去年選舉後的低迷氣氛，以勇於任事及改革回應社會對民進黨的期許，展現其作為未來國家領導人的特質。

賴清德子弟兵、立委林俊憲受訪時說，領表登記後，賴清德的責任更重大，民進黨的選舉節奏快速有效率，本週是總統參選登記，下週就是立委參選登記，民進黨會在最短的時間內，產生總統和立委的參選隊伍，就可以開始整隊向前，而「總統勝選、立委過半」，這是賴清德未來最大的挑戰與責任。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，經過黨內初選的相關遊戲規則後，賴清德若取得民進黨總統候選人身分，相信每個人都有其節奏，會一步步拋出政策。

民進黨立委劉世芳表示，目前民進黨的氛圍就是要塑造團結與穩定，任何能讓民進黨更團結、更穩健地面對總統大選中，所碰到的各種挑戰與困境，都會很努力去做，因此何時要提出國政方針，相信會按照時間點適當推出。

正國會成員、民進黨立委陳歐珀受訪時，證實近日正國會將與賴清德餐敘。他說，確實收到賴清德的邀宴。至於是否會討論到總統和立委的相關選舉跟選情分析，不得而知。

洪申翰說，邀集不同派系社群交換或聽取意見，這在經營政黨上，一點都不讓人意外，這是正常的動作與做法。蔡其昌也說，整合黨內是黨主席的職責，黨主席是黨的派系的公約數，他相信賴清德一定能夠帶領黨繼續向前走。

另一方面民進黨也啟動2024區域立委提名作業；台南市黨部今天表示，各方人馬和黨主席賴清德合影看板泛濫，黨中央已明令禁止，也不能打出「賴清德唯一支持」等相關文字，否則黨紀處理。

民進黨立委黨內初選20日起跑

參選人不得懸掛和賴清德合影的看板

民進黨台南市黨部今天發布新聞稿指出，民進黨立委黨內初選20日起跑，黨中央10日行文市黨部祭出規定，參選人不得懸掛和賴清德合影的看板，也不能打出「賴清德唯一支持」等相關文字。

此外，早已掛上看板的有意參選黨員，市黨部也責成各選區拍照回報，要求確實遵守規定。

台南市黨部主委潘新傳說，若發現有提掛或製作與賴清德合影的看板或文宣，當事人如果未聽勸撤下或停止發放，市黨部將提報黨中央討論，嚴重者將依評議機制議處。

【台灣2024大選】民進黨總統初選13至17日領表 賴清德定15日前往登記