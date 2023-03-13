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台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳推 「快樂饗肉節」

用餐抽獎送「Café黑卡」免費吃到飽一個月份

By 台灣英文新聞
2023/03/13 16:42
台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳推 「快樂饗肉節」

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café端出頂級肉品暢快吃到飽，升級菜色增加「食」力以廣招徠，自即日起至5月4日推出「快樂饗肉節」，以食客最愛的澳洲和牛及有「豬肉界愛馬仕」之稱的西班牙伊比利豬為主打，於各式主題餐檯推出豐富美饌，包含現切爐烤澳洲和牛及伊比利豬、伊比利叉燒松露拉麵、涮和牛清湯、和牛壽喜燒、伊比利豬肉小火鍋、和牛漢堡、義式伊比利豬肉普切達等極品美饌。另加價728元還可享整隻波士頓活龍蝦，海陸絕配雙享最過癮。活動期間加入飯店臉書粉絲頁並上傳用餐照片還可參加抽獎活動，有機會成為「遠東Café 黑卡」VIP，盡享遠東Café自助晚餐30天。

不怕你來吃！用餐抽獎送「Café黑卡」自助晚餐免費吃到飽30天

為增加用餐食趣與消費者互動，台北遠東香格里拉特別推出抽獎活動，凡於活動期間加入「Shangri-La Taipei 台北遠東香格里拉」臉書粉絲專頁，在「快樂饗肉節，遠東Café吃到飽」貼文底下留言標註一位好友，並上傳一張用餐照於留言中，就有機會抽中成為「Café黑卡」VIP，免費享用遠東Café自助晚餐30天 (價值51,580元)，效期自2023年5月10日至6月9日止，幸運兒可天天邀請不同親友前往用餐。此外，飯店每兩週還將於臉書粉絲專頁舉辦「快樂饗肉節」線上趣味抽獎活動，每兩週抽出一位幸運粉絲來遠東Café 免費享用自助餐！

更新時間 : 2023-03-13 18:46 GMT+08:00

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