（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）世界青光眼學會（World Glaucoma Association）訂定每年3月第二週為「世界青光眼週」，北榮、台灣頭痛學會及愛爾康大藥廠於昨（12）日共同響應舉辦「2023世界青光眼週衛教講座」。由於青光眼無前兆，只能透過檢查才能及時發現，因此呼籲民眾一年至少一次眼科檢查，及早發現及早治療，不讓視力小偷找上門。

青光眼是一種眼部視神經病變的疾病，臨床上會呈現視神經盤凹陷擴大、視神經退化及視覺功能受損，視神經一旦遭到破壞會造成不可逆的視覺功能喪失，是世界第2大致盲原因。

根據衛福部統計，台灣青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名，伴隨著人口老化、近視族群增加，以及長時間依賴3C產品，讓青光眼患者不斷成長，且出現年輕化趨勢。

臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主任級醫師陳美如說，其實青光眼初期症狀並不明顯，難以自我覺察，等到察覺異狀時，視神經已遭破壞，視力可能喪失多達40％，因此有「視力小偷」之稱。陳美如提醒，若能早期診斷早期介入，則可以延緩疾病進展速度，減少青光眼對視覺功能的損害。

臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主治醫師張毓帆說，點眼藥水的確是青光眼最常見的治療方式，但現今隨著醫療技術的進步，可以透過雷射或青光眼手術達成眼壓控制；此外，針對隅角閉鎖型青光眼，虹彩造口雷射是治療計畫中很重要的一部分，而選擇性小樑網雷射塑型術也可以是隅角開放型青光眼的第一線治療。

聽到必須手術時，有許多患者的反應是無法接受或者是害怕惶恐，臺北榮民總醫院眼科部青光眼科主任柯玉潔醫師表示，適時的手術介入是可以達成更低或更平穩的眼壓控制，減緩疾病惡化速度，也可以減少長期用藥的副作用，甚至改善青光眼患者的生活品質，藉此呼籲不要因為畏懼手術錯過黃金治療期，導致不可逆的視覺功能損傷甚至是失明。

做好六大措施 對抗『視力小偷』青光眼

青光眼雖是不可逆的慢性疾病，也沒有特效藥可治癒，但可以透過下列方式，來降低青光眼所帶來的風險或是延緩疾病進程：

定期眼科檢查：定期的眼科檢查對於早發現青光眼疾病是至關重要，建議一年一次眼科檢查，尤其是高風險患者，例如：青光眼家族史者、高度近視600度以上、高眼壓、心血管疾病或血壓過低者。 青光眼患者與醫師配合儘量達成合宜且平穩的眼壓控制。 規律的生活形態與優質睡眠以減少眼壓之波動。 保持運動習慣：適度的運動，如快走、跑步、騎自行車或跳舞，可以增加視神經血流灌注，並且運動可以緩解沮喪、焦慮，進而改善睡眠。 慢性病患者良好控制：糖尿病、高血壓、低血壓患者都是青光眼高風險族群，平日應遵從醫師囑咐，按時服用藥物，並且做好血壓及控糖的管理。 做好眼睛保護：眼睛受傷不只容易青光眼，也容易造成其他眼睛疾病，例如：白內障、視網膜剝離、黃斑部裂孔等等，因此如從事容易讓眼睛受傷的工作或活動，請配戴護目眼鏡，以保護好眼睛。

最後，要提醒大家為了我們的下一代，別讓孩子從嬰幼兒期就接觸3C產品，以避免孩子因為高度近視而增加罹患青光眼與視網膜病變之風險。

台灣平均日增50名患者 世界第2大致盲原因 6大招對抗『視力小偷』青光眼