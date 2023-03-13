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【世棒經典賽】張育成獲A組MVP獎座：「我不是一個人」　將帶著力量回美國奮鬥

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/13 15:33
世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，打者張育成獲選A 組MVP，張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，他自 評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不...

將返美投入紅襪春訓 張育成：我不是一個人

世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，打者張育成獲選A 組MVP，張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，他自 評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，球員們準備回歸各自的球隊，獲選A組MVP的張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，張育成自評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不是一個人」，會帶著力量回美國繼續奮鬥。

2023年世界棒球經典賽A組賽事結束，台灣隊預賽首戰輸給巴拿馬，接著擊敗義大利和荷蘭，但昨天仍不敵古巴確定無緣晉級，此屆賽事2勝2敗結束，賽後球員們紛紛難過掉淚，張育成昨天受訪淚崩：「真希望可以重新再來一次，但⋯⋯我們盡力了。」

張育成此次預賽表現亮眼，4場出賽都敲出安打，總計16打數敲出7支安打，對義大利、荷蘭比賽都開轟，對荷蘭比賽敲出滿貫砲，預賽打擊率4成38、表現亮眼，「永遠忠誠」的敬禮手勢也引起關注，亮眼成績獲得採訪A組國內外媒體和轉播單位青睞，被票選為A組的預賽MVP。

張育成自評經歷經典賽高壓力磨練，心理素質有很大的提升，在台灣更可以放手打，因為球迷都站在球員這邊，在國外很孤單，只能自己吃苦，張育成也提到希望台灣隊的隊友們接下來賽季，都可以達成自己想要的目標。

張育成結束經典賽後準備返美向美職波士頓紅襪隊報到、投入春訓，他也在臉書粉絲專頁上提到，「我會帶著滿滿的祝福及鼓勵好好的面對未來各種挑戰，棒球這條路很長，有起有落，但我不是一個人，我的家人及每位球迷朋友都是我強大的後盾。」

更新時間 : 2023-03-13 18:46 GMT+08:00

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