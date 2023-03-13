【本周觀盤重點】美國矽谷銀行關閉　台灣主計長：不會重演雷曼事件•法人:亞股影響待觀察

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）日本東京股市今天(13日) 收跌，因美國地區性銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉，導致美股挫跌，使投資人擔憂情緒蔓延。

日股基準日經225指數下跌311.01點或1.11%，收27832.96點；東證股價指數下跌30.59點或1.51%，收2000.99點。

美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波引發市場擔憂，台股13日早盤震盪走低，不過美國財政部宣布確保矽谷銀行存戶權益，台股不僅跌幅收斂，至10時50分指數甚至翻紅。

收盤時台北股市漲34.29點，成為15560.49點，漲幅0.22%，成交金額新台幣2392.15億元。

加權指數13日開盤為15514.03點，盤中最高15571.17點，最低15349.67點；不含金融股指數13466.62點，漲43.72點。

法人表示，矽谷銀行影響屬於短期，不過對亞股影響程度，仍需2天至3天觀察期。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭接管引發風暴與業界恐慌，日本股市下挫，中國和香港股市早盤走勢震盪，台股今天早盤開低走跌，電子和金融股下殺，代表中小型股的櫃買OTC指數一度重挫逾2%，高價股慘綠，大盤失守15500點和15400點整數關卡，最低來到15349.67點，下跌176.53點。

矽谷銀行(SVB) 在中國稱硅谷银行（SIPA USA via REUTERS)

美國財政部宣布確保矽谷銀行存戶存款權益，台股不僅跌幅收斂甚至翻紅，到10時50分，台股加權指數來到15531.88點，上漲5.68點，成交值來到新台幣1460億元，其中電子股小漲0.1%，金融股下跌0.48%，航運股盤中翻紅。

電子權值股台積電盤中翻黑小跌漸收斂，力守510元，聯發科拉回至平盤，鴻海、聯電、日月光投控盤中翻紅。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台股今天早盤走勢主要反映美國矽谷銀行倒閉遭到接管的消息衝擊，不過美國財政部已經開始接管、並提供資金流動性保證，預期影響屬於短期。

展望台股後市，容逸燊分析，按照以往歷史經驗，美國金融股若有事件風波，就會向新興市場提款撤資，矽谷銀行對於亞洲股市的利空影響程度，仍需要2至3天觀察期。

美國矽谷銀行（SVB）關閉引發恐慌，外界憂心將掀起蝴蝶效應，波及台灣，主計總處主計長朱澤民13日表示，應不至於變成雷曼兄弟事件，對台灣衝擊也有限，可能對股市有些影響，但經濟成長率不會因此下修。

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。

總公司位在加州聖克克拉的矽谷銀行為全美第16大銀行，主要服務科技、風險投資以及新創公司。

華爾街日報指出，自美國聯準會（Fed）啟動升息循環壓制通膨後，新創公司以超乎矽谷銀行預期的速度提款，加上新的投資停滯不前，矽谷銀行無新的資金流入，同時持有債券因利率上升而價值縮水，導致銀行被迫關閉。

朱澤民今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委林楚茵關切美國矽谷銀行關閉是否掀起蝴蝶效應，對台灣造成影響。

朱澤民表示，矽谷銀行屬於區域性銀行，存放款對象集中科技業，加上台灣金融業對矽谷銀行曝險金額非常少，只有壽險業、投信業合計約4億多元的影響。

朱澤民也說，美國聯準會已經開會討論相關事宜，以美國經驗，應該不會讓他變成以前雷曼兄弟那麼嚴重；至於對台灣影響，可能間接影響股市，但經濟成長率不會因此下修。

經濟部長王美花；對台灣影響不大

在此同時，經濟部長王美花今天也表示，美國財政部已提出對策，將確保銀行相關存款，而台灣與美國有些連結，但主要仍是美國新創圈受影響程度較大，對台灣影響不大。

美國第16大銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB），主要服務科技與新創公司。2022年底前，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。矽谷銀行日前揭露鉅額虧損，導致美國銀行股重挫後，美國聯邦存款保險公司（FDIC）隨後宣布矽谷銀行關閉，引發外界高度關注。

王美花今天在立法院受訪表示，都有注意新創銀行發展，今天上午也看到美國財政部發表意見，將確保銀行相關存款；她說，美國政府應全力協助，而台灣與美國有些連結，主要還是美國新創圈受影響程度較大，台灣影響不大，現在美國政府已跳出來解決問題，後續應會有較好結果。

美國財政部、聯準會，以及美國聯邦存款保險公司於美東時間12日傍晚發表聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的儲戶可於13日起支取其在銀行內的資金。

根據金管會調查，台灣本國銀行、保險業及證券商對美國矽谷銀行並無曝險；基金方面，僅投信基金對矽谷銀行曝險新台幣3億元。

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