韓美聯合軍演之際　北韓潛艦試射兩枚戰略巡弋飛彈展武力

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在美國及南韓舉行大型聯合軍事演習之際，北韓正式採取軍事應對措施，自潛艇發射戰略巡弋飛彈，以此表示反對韓美聯合軍演。

北韓官媒朝中社今（13）日報導，戰略巡弋飛彈演習已於12日凌晨進行，而南韓聯合參謀本部也於今日對外表示，12日早晨時於北韓新浦附近海域發現了一艘北韓潛艇發射不詳飛彈，但目前尚未掌握到飛彈試射細節。

根據韓聯社報導，朝中社稱，參加發射訓練的潛水艇「824英雄艦」在東部沿海新浦灣水域發射了兩枚戰略巡弋飛彈，是北韓首次在潛艇上發射巡弋飛彈。

「824英雄艦」為2016年8月24日時，於咸鏡南道新浦前海成功發射首枚潛射飛彈「北極星-1」的鯨魚級潛艦，當時北韓稱該飛彈成功於水中發射，並將該潛艇命名為「824英雄艦」。

朝中社報導，發射的2枚戰略巡弋飛彈，沿著在朝鮮東海設定的1500公里處的8字型飛行軌道上飛行了7563～7575秒（2小時6分3秒～2小時6分15秒），且擊中目標。

巡弋飛彈在發射後，可以低空飛行並改變軌道，屬於可以避開地面及海上攔截網的戰略武器，因此有些人擔憂，北韓在潛艇上成功發射巡弋飛彈，代表著北韓又擁有了一個水中戰略武器，韓美攔截網也將受到威脅。軍事專家們評論道，北韓潛水艇的攻擊能力變得更加強大，若戰略巡弋飛彈射程可達1500公里左右，那麼南韓全境和駐日美軍基地也將進入打擊範圍。

朝中社也說道，透過飛彈發射訓練確認了武器體系的可靠信，並確認了潛水艇部隊的水中對地攻擊的作戰態勢，為北韓核遏制力的另一個重要要素之一，對於此次的試射，朝中社也說道，北韓勞動黨中央軍事委員會對發射演習結果非常滿意。

韓聯社報導指出，北韓此次的潛艇飛彈發射，是在對從今日起將展開11日的「自由護盾23」（Freedom Sheild 23）韓美聯合演習表示抗議。在飛彈試射的前一天，朝中社就曾報導，金正恩在一會議中針對韓美聯合軍演說道，北韓決定採取更重大的措施，一天後，北韓就發射了潛艇飛彈。