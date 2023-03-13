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更新時間: 2023-03-13 14:15

首次發稿: 2023-03-13 11:20

3月10日晚確認失聯金門陳姓上兵在中國

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 金門二膽島守備隊26歲陳姓上兵9日清晨點名未到，被通報失聯。陸委會主委邱太三今(13日) 在立法院內政委員會答詢時表示，3月10日晚確認失聯金門陳姓上兵在中國，兩岸情勢複雜、曖昧，仍有既有通報溝通處理機制在運作。

立法院內政委員會13日由陸委會執行業務報告，多名立委關注金門陳姓上兵現有狀況和相關單位處理狀況。邱太三會前已先受訪證實，金門陳姓上兵人在中國。

邱太三回應立委質詢指出，金門陳姓上兵失聯隔天(10日) 傍晚有獲得情況告知，得知其人在中國廈門。國防部第一時間尋人外，也做了器材設備等清點，海巡署也做了相關處理。

圖為從大二膽戰役紀念碑景點遠望二膽島。 (中央社109年檔案照片)

立委質疑兩岸溝通管道不順暢，恐將使類似陳姓上兵等事件未能獲得有效率處理。

邱太三指出，兩岸情勢有點複雜、曖昧，不過若是真的沒有訊息通報或處理機制，根本就是不用往來了；縱使有競爭對抗，兩岸在經貿往來、金融活動或是打擊犯罪等相關工作上，仍有一定的處理機制。

邱太三重申，陳姓上兵是怎麼樣的情況構成人在中國的現狀，動機究竟是甚麼，這些必須要有定性上的認定，陸方有其調查機制去做處理；國防部、海巡署等相關單位也在持續了解中。

金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會確認他人在中國。台灣民眾黨團今天指出，國防部近來傳出不少爭議事件，凸顯內控管理機制失靈，要求國防部長邱國正必須上緊發條，強化國軍內部管理，避免軍紀潰散。

民眾黨團總召邱臣遠、立委陳琬惠今(13日) 舉行記者會，要求國防部整肅軍紀並強化國軍內部管理。

邱臣遠指出，國防部先後傳出全民防衛動員準備法爭議、海軍手槍及陸戰隊步槍遺失、馬祖士兵在沙灘留言缺肉，還有金門上兵失聯案，顯示前線離島士官兵的心輔措施不足、溝通管道等內控機制失靈，認為國防部螺絲掉滿地。

邱臣遠指出，根據審計部及監察院調查，民國97年到106年5月國軍涉及逃亡共367件，平均每年約38件，恐影響軍紀及民眾對國軍的支持度，要求國防部說明民國106年5月之後逃亡有無趨緩，以及防制作為與改善方案。

邱臣遠表示，媒體報導失蹤的上兵過去已觀察到諸多跡象，但國軍沒有任何輔導作為，要求國防部應釐清到底是投共還是逃兵。

邱臣遠表示，國防部應重視基層部隊管理問題，提高軍紀、士氣與榮譽感，總統蔡英文必須審慎面對問題，嚴肅進行國防改革。

【更新】台灣陸委會: 金門失聯上兵確認人在中國 國防部尚未證實是否為逃兵

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首次發稿: 2023-03-13 11:20

陳姓上兵若證實是刻意逃兵

將觸犯「長期逃亡罪」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 陸委會主委邱太三今天(3/13) 表示，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國，已經接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中。

立法院內政委員會13日上午由陸委會和多個單位進行恢復小三通業務報告，邱太三會前受訪作出上述表示。

「上兵在大陸我想是確認了」，邱太三說，對岸透過管道機制告知，陳姓上兵人在中國，對岸相關單位正在進行有關程序；如同中國人偷渡台灣，台灣方面也會有相關程序需要進行。兩岸過去就有基本聯繫機制，包括緊急事故處理、共同打擊犯罪等。

他說，國防部、海巡署等單位都在積極了解相關進度和狀況，陸委會、海基會也會透過原有協商機制持續了解；只要有任何國人在中國情況不明，都會透過相關機制向對方做確認，以便後續協處。

關於所謂逃兵等指控，邱太三強調，這些認定是由國防部依其機制去認定。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯。

國民黨立委陳玉珍會前受訪指出，陳姓上兵失聯動機目前仍不明朗，他沒有巨額負債、沒有感情糾紛，二二八連假期間返台休假也生活正常，目前知道他人在中國，相關單位都在處理中。

另外，多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校99週年活動。邱太三回應，國防部已經再三呼籲「不要落入中共統戰」，希望他們赴中國不要做出讓國人傷心或是憤怒的事情。

邱太三強調，黃埔軍校受訓中心是在高雄鳳山陸軍官校，不是中國，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間，中共對台認知作戰，國人都看在眼裡。

中央社報導，金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會今天確認他人在中國。依規定，若陳兵滿6日未歸營，將涉「短期缺職罪」遭移送偵辦、發布通緝，並面對3年以下有期徒刑。

陳兵若證實是刻意逃兵，將觸「長期逃亡罪」，依照陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。

陸委會主委邱太三今天在立院表示，確認陳姓上兵人在中國，已接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中，逃兵指控將由國防部依機制認定。國防部目前尚未正式證實陳姓上兵離營動機是否為逃兵。

對於可能的法定處理程序，軍方人士說明，依103年發布的「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程」規定，各單位發生現役軍人逾假未歸及死亡相驗案件，應連繫轄區憲兵隊，由轄區憲兵轉報司法檢察官，通知單位法制官協助處理。

依據該法規，發現軍人未歸營，首先要發布「離營通報」，積極聯繫並以存證信函通知家屬勸導協尋，在滿24小時後，即以離營通報函請住居所憲兵隊協尋，如得知行蹤，應派員勸返，或通知憲兵隊派員到場協處，切勿強制帶返，避免觸犯刑法強制罪。

該法規規定，若無故離營或不就職役超過6天，將觸犯「短期缺職罪」，應移送憲兵隊偵辦，並可依陸海空軍刑法第40條第1項，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣 30萬元以下罰金。

依照陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，則可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。

台灣陸委會: 金門失聯上兵確認人在中國 國防部尚未證實是否為逃兵