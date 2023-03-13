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融合台灣在地特色！觀光局參加德國柏林旅展　榮獲3座金城門觀光影片獎

交通部觀光局北海岸及觀音山的”冒險之冠”、阿里山國家風景區管理處的”神木下的婚禮”及雲嘉南國家風景區管理處的”井仔腳鹽田風情”，分別獲得金城門觀光影片獎的地區類金星獎、國際文化藝術類金星獎及生態旅遊類影片銀星獎。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/13 11:09
圖片截取自雲嘉南國家風景區管理處之"井仔腳鹽田風情"影片。

圖片截取自雲嘉南國家風景區管理處之"井仔腳鹽田風情"影片。

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣參加「柏林旅展」再傳捷報！交通部觀光局今（13）日表示，交通部觀光局北海岸及觀音山、阿里山及雲嘉南國家風景區管理處選定參展的3部觀光影片”冒險之冠”、”神木下的婚禮”及”井仔腳鹽田風情”獲得金城門觀光影片獎（the golden city gate tourism multimedia award)青睞，分別獲得地區類金星獎、國際文化藝術類金星獎及生態旅遊類影片銀星獎。

對於三部影片的主題特色，觀光局說，“冒險之冠”以北海岸呈現豐富的自然景觀與人文歷史，以熱血、冒險、快節奏方式呈現，並融合在地特色，吸引海外國際旅客。”神木下的婚禮”以阿里山的神木為背景，紀錄一對新人在此舉行婚禮的浪漫場景。而”井仔腳鹽田風光”則展現了雲嘉南濱海的獨特鹽田景觀，呈現了在地文化和生態之美，也符合了生態及永續的普世價值。

金城門觀光影片獎評獎委員會是由德國資深影人Wolfgang Jo Huschert擔任主席，針對國際觀光宣傳多媒體影片進行評選，每年並在德國ITB國際旅展期間頒獎。這次共有20個國家、超過100部影片參賽，獲獎的影片涵蓋了文化、生態、創新等多個面向。

受COVID-19疫情影響，停辦3年的柏林國際旅展是全球規模最大的旅遊交易博覽會，每年參觀人次約逾16萬，今(2023)年恢復舉辦成功吸引161國的5500家業者參展，臺灣館此次以「臺灣茶文化」為主題佈展，全力爭取國際旅客，各國對臺灣觀光市場興趣濃厚，業者洽談絡繹不絕。

融合台灣在地特色！觀光局參加德國柏林旅展　榮獲3座金城門觀光影片獎

照片由交通部觀光局提供

融合台灣在地特色！觀光局參加德國柏林旅展　榮獲3座金城門觀光影片獎

交通部觀光局北海岸及觀音山、阿里山及雲嘉南國家風景區管理處選定參展的3部觀光影片”冒險之冠”、”神木下的婚禮”及”井仔腳鹽田風情”獲得金城門觀光影片獎（the golden city gate tourism multimedia award)青睞，分別獲得地區類金星獎、國際文化藝術類金星獎及生態旅遊類影片銀星獎。(照片由交通部觀光局提供)
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