強勢回歸！亞裔男星關繼威從難民營到奧斯卡舞台　東山再起打趴一票歐美戲精抱走小金人

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)亞洲男星關繼威童星出身星途看好，卻因身為亞洲人四處碰壁告別影壇，多年後強勢回歸首度入圍奧斯卡就獲獎，一起來看看他的故事！

綜合外媒報導，童星出身的關繼威曾和哈里遜福特（Harrison Ford）演出名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1984年印第安那瓊斯系列片《魔宮傳奇》（Indiana Jones and the Temple of Doom）打開知名度，不料因為亞洲面孔少有演出機會，因此告別影壇轉為幕後，這一別就是40幾年。

直到2018年，關繼威看了《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）才又興起演戲念頭，這次憑藉《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）抱回金球獎、奧斯卡最佳男配角獎，在戲中演出楊紫瓊老公，經營洗衣店個性樂觀開朗，但卻身懷武藝，演出自然不做作且收放自如。

關繼威1971年生於越南胡志明市，母親是香港人，父親來自中國，一家以政治難民身份移民到美國，在加州就讀高中及大學。關繼威今（13）日上台領獎時，首先哽咽的對著在電視機前的母親喊話，「我媽媽84歲了，她現在在家裡看轉播。媽媽，我剛剛獲得奧斯卡獎了！」

關繼威表示，「我的旅程始於一艘船。我在難民營待了一年，不知怎麼地，最終來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢。」一席話讓觀眾熱淚盈眶。

關繼威強勢的東山再起實至名歸，打敗同樣入圍且呼聲極高的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的67歲愛爾蘭老牌男星Brendan Gleeson和30歲的Barry Keoghan、《法貝爾曼》（The Fabelmans）Judd Hirsch等。