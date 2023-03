強勢回歸！亞裔男星關繼威從難民營到奧斯卡舞台　東山再起打趴一票歐美戲精抱走小金人

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)亞洲男星關繼威童星出身星途看好,卻因身為亞洲人四處碰壁告別影壇,多年後強勢回歸首度入圍奧斯卡就獲獎,一起來看看他的故事!

綜合外媒報導,童星出身的關繼威曾和哈里遜福特(Harrison Ford)演出名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1984年印第安那瓊斯系列片《魔宮傳奇》(Indiana Jones and the Temple of Doom)打開知名度,不料因為亞洲面孔少有演出機會,因此告別影壇轉為幕後,這一別就是40幾年。

直到2018年,關繼威看了《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)才又興起演戲念頭,這次憑藉《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)抱回金球獎、奧斯卡最佳男配角獎,在戲中演出楊紫瓊老公,經營洗衣店個性樂觀開朗,但卻身懷武藝,演出自然不做作且收放自如。

關繼威1971年生於越南胡志明市,母親是香港人,父親來自中國,一家以政治難民身份移民到美國,在加州就讀高中及大學。關繼威今(13)日上台領獎時,首先哽咽的對著在電視機前的母親喊話,「我媽媽84歲了,她現在在家裡看轉播。媽媽,我剛剛獲得奧斯卡獎了!」

關繼威表示,「我的旅程始於一艘船。我在難民營待了一年,不知怎麼地,最終來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上,這就是美國夢。」一席話讓觀眾熱淚盈眶。

關繼威強勢的東山再起實至名歸,打敗同樣入圍且呼聲極高的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的67歲愛爾蘭老牌男星Brendan Gleeson和30歲的Barry Keoghan、《法貝爾曼》(The Fabelmans)Judd Hirsch等。