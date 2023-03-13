Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

強勢回歸！亞裔男星關繼威從難民營到奧斯卡舞台　東山再起打趴一票歐美戲精抱走小金人

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/13 11:14
亞洲男星關繼威首度入圍奧斯卡就獲獎。（圖擷取自Youtube）

亞洲男星關繼威首度入圍奧斯卡就獲獎。（圖擷取自Youtube）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)亞洲男星關繼威童星出身星途看好，卻因身為亞洲人四處碰壁告別影壇，多年後強勢回歸首度入圍奧斯卡就獲獎，一起來看看他的故事！

綜合外媒報導，童星出身的關繼威曾和哈里遜福特（Harrison Ford）演出名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1984年印第安那瓊斯系列片《魔宮傳奇》（Indiana Jones and the Temple of Doom）打開知名度，不料因為亞洲面孔少有演出機會，因此告別影壇轉為幕後，這一別就是40幾年。

直到2018年，關繼威看了《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）才又興起演戲念頭，這次憑藉《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）抱回金球獎、奧斯卡最佳男配角獎，在戲中演出楊紫瓊老公，經營洗衣店個性樂觀開朗，但卻身懷武藝，演出自然不做作且收放自如。

關繼威1971年生於越南胡志明市，母親是香港人，父親來自中國，一家以政治難民身份移民到美國，在加州就讀高中及大學。關繼威今（13）日上台領獎時，首先哽咽的對著在電視機前的母親喊話，「我媽媽84歲了，她現在在家裡看轉播。媽媽，我剛剛獲得奧斯卡獎了！」

關繼威表示，「我的旅程始於一艘船。我在難民營待了一年，不知怎麼地，最終來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢。」一席話讓觀眾熱淚盈眶。

關繼威強勢的東山再起實至名歸，打敗同樣入圍且呼聲極高的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的67歲愛爾蘭老牌男星Brendan Gleeson和30歲的Barry Keoghan、《法貝爾曼》（The Fabelmans）Judd Hirsch等。

【最新名單】奧斯卡大獎出爐！楊紫瓊首位亞裔影后　《我的鯨魚老爸》挺事業低潮奪影帝
關繼威
奧斯卡
娛樂
電影
小金人
媽的多重宇宙
楊紫瓊

相關新聞

《影‧響 台灣Ⅱ》草地音樂會楊大正、范逸臣輪番上場　嗨唱53首電影經典主題曲
《影‧響 台灣Ⅱ》草地音樂會楊大正、范逸臣輪番上場　嗨唱53首電影經典主題曲
2023/03/11 10:36
超夯賽車電玩首度改編成電影！《GT：跨界玩家》奧蘭多布魯領銜主演　台灣上映日期曝光
超夯賽車電玩首度改編成電影！《GT：跨界玩家》奧蘭多布魯領銜主演　台灣上映日期曝光
2023/03/08 17:27
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
2023/03/08 13:33
【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
2023/03/06 17:44
【2023奧斯卡亮點】《媽的多重宇宙》入圍之最　60歲武打巨星將成為首位華人影后？
【2023奧斯卡亮點】《媽的多重宇宙》入圍之最　60歲武打巨星將成為首位華人影后？
2023/03/01 17:59

更新時間 : 2023-03-13 15:04 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」