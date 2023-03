(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)2023奧斯卡金像獎得獎名單不斷更新!

第 95 屆奧斯卡金像獎今(13)日舉行頒獎典禮,最佳男配角獎由51歲的關繼威(Ke Huy Quan)以《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)拿下,是第2位拿下該獎的亞裔演員,也是首位獲此榮耀的越南裔人士。

64歲的Jamie Lee Curtis也以《媽的》奪奧斯卡女配角,從影45年,首次入圍就獲獎,打敗同樣以該片入圍的Stephanie Hsu,還有角逐該獎的Angela Bassett、周洪Kerry Condon。

重點獎項得獎名單

最佳女配角

Jamie Lee Curtis

最佳男配角

關繼威

最佳攝影獎

西線無戰事

最佳服裝設計

黑豹2:瓦干達萬歲

最佳化妝與髮型設計

《我的鯨魚老爸》