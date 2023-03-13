甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也前往典禮現場抗議

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港著名武打演員甄子丹近日表示，香港2019年爆發的「反送中」抗爭是暴動，引發眾怒，根據王丹臉書po文，至11日為止已經有逾10萬人上網聯署，要求本屆奧斯卡頒獎典禮別找他登台。

儘管如此，甄子丹（Donnie Yen）與妻子汪詩詩（ Cissy Wang）12日仍舊受邀出席了在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮，並上台演出 (下圖) 。

(美聯社)

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兩天前王丹曾在臉書po文說，雖然目前已經有接近十萬個簽名反對好萊塢邀請媚共者甄子丹參加奧斯卡頒獎典禮，但並沒有看到奧斯卡獎組委會有放棄邀請的決定。

為此，他和王軍濤，方政，陳維明等人，將在頒獎典禮當天，前往現場，直接表達抗議和不滿，表達他們對香港人民的支持。

王丹12日在洛杉磯的最新推文說:

已經到抗議現場，幾條街都封住了。

美國之音（VOA）6日報導，目前已移居台灣的香港反送中抗爭者「赴湯」湯偉雄，4日在網站change.org發起聯署，批評甄子丹是中共政權的支持者，抨擊他的言論否定香港人爭取自由民主權利。

他呼籲奧斯卡（Oscar）頒獎典禮別邀請甄子丹擔任頒獎嘉賓，曾是六四民運領袖的王丹也響應此活動，

台灣中央社報導，中國年度「兩會」（全國政協、全國人大）分別於4日及5日揭幕，甄子丹是全國政協委員，2月28日也就是兩會開議前他接受英國雜誌GQ Hype專訪表示，2019年反送中運動不是抗議而是暴動。

甄子丹表示：

「我不想變得政治化。很多人可能對我所言感到不滿，但我確實是將自己的經歷說出來。」

訪談中他指責西方媒體負面報導中國，並說：「在中國境外的大多數人都不會看到它（這些偉大建設發展），直至他們身處其中。現代化！我曾到過世界上許多國家，但他們甚至還沒有達到接近中國的地步。」

他更點名批評英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞（CNN），從不提中國的高速公路、新穎建築與生活便利所帶來的好處。

德國之聲中文網9日刊出的一篇評論文章指出，甄子丹今年已經接棒成龍，擔任全國政協的身份，代表中央把新一代「香港藝人說好中共故事」的角色，交到他手上。所以，他最重要的任務，除了宣傳新戲，便是宣傳「中國好故事」。

所以形容香港2019是暴動，根本是角色設定的基本對白，就像反派一定要唸的台詞，只是比較遺憾，一個在美國長大、英語流利的他，一張嘴說出的話，卻和躲在國內圍牆整天看央視抖音的韭菜小粉紅無異。

作者曾志豪在德國之聲中文網的評論指出:

目前旅居台灣的曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。