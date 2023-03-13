〈財經主筆室〉台灣未來經濟成長最大阻礙　首推人口老化及「肥胖」兩大問題

3月4日是「世界肥胖日」，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）公布2023年報告，警告2035年全球 過半人口超重，相關經濟損失將逾4兆美元。而WHO(世界衛生組 織)在2020全球肥胖年報中， 就已經將台灣列為東亞最胖第一名，人口老化及肥胖兩大問題， 必定成為台灣未來經濟發展最大阻礙！

世界肥胖聯盟指出，2035年全球肥胖人口數將達到19億人， 相當每4人就有1人肥胖！逾4兆美元經濟損失約等同全球GDP的 3%，也相當於2020年新冠肺炎疫情最嚴峻時造成的經濟衝擊， 如果各國政府不加緊處理肥胖問題，未來恐面臨嚴重後果。

台灣在2020年就被WHO列為東亞第一胖的國家， 且平均每兩人就有一人有過重及肥胖問題(即BMI大於24)， 也就是有超過半數的人「過重」！

國健署去年8月發布的統計，台灣 45 歲以上的人，無論男女， 有超過 50％ 以上都有過重(BMI 在 24-27)、 甚至是肥胖(BMI 大於 27)的問題。所以，45歲以上有一 半過重或肥胖，台灣的確已經正式進入「肥胖國度」。

台人半數「過重」讓台灣幾乎成肥島！ 而肥胖已經是全球不容忽視的首要健康問題之一， 成人過重與肥胖對日後的健康有什麼危險？世界衛生組織就指出「 肥胖就是一種慢性疾病」，即便沒有造成身體的不適， 肥胖仍會無聲無息地影響體內器官的運作，並帶來許多併發症。

根據醫學上的統計，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高， 死亡率也愈高，常併發的疾病如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、 骨關節炎、呼吸系統疾病、癌症、胃食道逆流、膽囊疾病、 不孕症等。除了身體的疾病，肥胖者也容易罹患各種心理問題， 輕者如產生憂鬱情緒，重者也會導致憂鬱症。

衛福部公布2021年國人十大死因，前三名為惡性腫瘤(癌症)、 心臟疾病、肺炎，十大死因死亡人數合計14萬1,123人， 占總死亡人數76.6%。而國人吃健保藥，就以三高疾病者最多！ 所以，不管是十大死因或健保用藥最多者， 似乎都與肥胖所造成的併發症關係很大，值得民眾警惕。

愈來愈多研究指出，人口老化將導致民眾削減支出， 更會影響工作產能，因為年長勞工退出職場不只帶走了生產力， 更帶走了知識與經驗，這對經濟的衝擊很大， 且人口結構的變化逐漸限制潛在經濟成長率， 而退休年金及健保支出激增將使各國政府的財政備受壓力。

台灣人口老化程度有多嚴重？台灣在2018年高齡人口(65歲以上 )比例就已經超過14%，2019年國發會推估，台灣將在202 6年邁入「超高齡社會(高齡人口比例超過20%）」，至2025 年台灣高齡人口將超過4成， 台灣近年人口老化速度似乎比日本還快。

2019年當時預估到2026年，台灣約五分之一人口是老人， 但如今有專家預估，20年後的台灣每3人就有1人超過65歲。 人口老化問題，讓民眾難退休、難生活。因為，在2018年每5位 生產者僅需負擔1位老人人口，但到了2065年時，每1.2位生 產者就需負擔1位老人人口。

人口老化及肥胖率節節升高，很多國家目前都同樣面臨這些困擾， 如果各國不加緊處理肥胖問題，未來恐面臨嚴重經濟損失後果。 面對台灣人口急速老化及肥胖率快速上升， 政府若不加緊腳步加以處理及防範， 未來經濟發展著實讓人感到擔憂！