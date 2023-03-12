前中國政協出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前中國北京政協委員沈棟今（12）日在台北的「紅色賭盤」新書發表會中，分享了書中如何揭發共產黨本質，並呼籲台灣人頭抬高一些、再硬氣一些。

沈棟曾在中國從事房地產產業，前妻段偉紅與中國前總理溫家寶夫人張培莉曾是商業夥伴，段後來卻突然失蹤，4年杳無音訊。直到沈棟在美國出版此書英文版前夕，才接到前妻來電，阻其出版。

沈棟稱，當時才知曉段偉紅原來是「被消失」，出書是為了讓兒子知道母親的樣貌、家中變故。原本擔憂出版可能招致的後果，但在看到2019年香港反送中運動後，決定必須勇敢站出來。

根據沈棟，習近平雖打著打貪腐的旗幟，其實人人皆知這不過是中共高層鬥爭。「紅色賭盤」一書將讓世人看清共黨本質，「太多人被鐵拳砸到才會明白。」三年來的動態清零，就砸醒了許多中國人，他說道。

沈棟對習近平第三任期的中國經濟感到悲觀。以經濟支柱房地產市場而言，住宅類房產20多年來的成長主要是投資商品，根本不是民眾真有需求。中國投資環境也每況愈下，在「共同富裕」的口號下，想出走的富人愈來愈多。他認為，今年是疫後反彈年，具指標意義，若今年經濟拉不起來，恐怕未來也不看好。

對台灣，沈棟有幾點建言。他提到，台灣有著強大的文化、出版軟實力，應「把頭抬高點、心再大一點」，拿下華人市場，贏得世界話語權。在金融經濟方面，應廣納國際人才。最後，他呼籲台人像他一樣「豁出去」，「再硬氣一些」，不要怕開罪中國。