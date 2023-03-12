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【經典賽】連三戰、晚接午 台灣隊太疲累打線受壓制 球迷嗆爆主辦方

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/12 19:28
經典賽預賽A組賽事，台灣對古巴以1:7落敗（圖／美聯社）

經典賽預賽A組賽事，台灣對古巴以1:7落敗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）世界棒球經典賽A預賽最後一日賽事今（12）日登場，台灣以1比7不敵古巴，無緣晉級東京複賽，賽後隊員哭成一片，總教練坦言連三戰對球員的體力太傷，球迷將矛頭指向主辦方。

台灣隊雖於10日、11日以亮眼成績擊敗有許多美職大聯盟等級隊員的義大利與荷蘭，但12日打線受制，9局上才靠張育成以二壘安打送回1分，吞下敗仗遭淘汰。

總教練林岳平表示，連三戰影響隊員體力，加上古巴隊投出了許多變化球，導致台灣打者三振、揮空機率變高，進攻困難。雖然感到遺憾，林岳平認為台灣隊的表現還是相當理想，若能提升投手群戰力，未來可期。

自由時報以「地獄賽程」形容台灣隊面臨的「晚晚午」三戰，昨日與荷蘭打到晚間10點42分，今天早上9點多就得出發上戰場，「氣力放盡」多少影響了隊員表現。

據報導，台灣隊前三場單場都有至少11支安打，被三振次數低於5次，今日這場戰事卻僅揮出4支安打、吞12次三振，球員疲勞可見一斑。今日披掛上陣的傷員包括被自打球打中腳的林子偉、遭觸身球擊中手臂的江坤宇，投手曾峻岳還投到流鼻血，拚勁有目共睹。

相較於古巴比台灣多休了1天半，台灣竟是唯一必須打「晚接午」賽事的主辦國，球迷怒火沖天，灌爆主辦單位悍創運動行銷公司臉書，悍創則回應稱只是承辦方，賽程是由大聯盟安排。球迷不滿悍創甩鍋，怒批主辦方只想到票房與利益，罔顧球員的身體負荷情況。

【經典賽】連三戰、晚接午 台灣隊太疲累打線受壓制 球迷嗆爆主辦方
經典賽預賽A組賽事，台灣對古巴以1:7落敗（圖／美聯社）

【經典賽】連三戰、晚接午 台灣隊太疲累打線受壓制 球迷嗆爆主辦方
台灣出戰古巴，啦啦隊為台灣隊加油（圖／美聯社）
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