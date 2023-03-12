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法國參議院通過年金改革提高退休年齡 「終戰將近」工會號召百萬人上街

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/12 18:53
2023年3月11日，法國反年金改革示威爆警民衝突（圖／美聯社）

2023年3月11日，法國反年金改革示威爆警民衝突（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了兌現競選時的承諾，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1月提出了將退休年齡從62歲提高2歲至64歲的年金改革法案，並於2月交付國會討論表決，而隨著參議院昨（11）日已投票通過，法國民眾決定再次走上街頭表達不滿，警方已預估全國約會有100萬人參與．

在抗議已持續7天的民間壓力之下，法國參議院昨日以195票同意、112票反對通過了新的法案，接下來由參議院和國民議會議員組成的特別委員會將會對法案進行更細節的檢視，如果委員會沒有異議，兩個議會最快將會在本週四再次進行表決，不過因為馬克宏在國民議會需要其他政黨的配合，目前法案是否能夠通過，仍是個未知數。

若執政黨無法在國民議會取得多數，政府仍可以動用法國憲法第49條第三款，讓法案繞過國會生效，在這樣的情況下，國會必須對執政黨提起不信任案並成功，才可以擋下法案的施行。不過根據現階段民調，雖然超過6成法國人反對法案通過並支持抗議者，逾7成受訪者認為法案應該還是會在執政黨的強力推行下通過。

法國工會民主聯盟（CFDT）的領導人里昂（Marylise Leon）接受媒體訪問時指出，法案表決在即，現在即是「終戰」，要用人民的力量迫使政府讓步；極左的勞工總工會（CGT）則說，當百萬人走上街頭、罷工全國開花的的時候，政府持續默不做聲，人民不禁會懷疑，到底還要做到怎麼樣的程度才能得到滿意的回應。

事實上，CFDT上週兩度向馬克宏喊話，希望可以安排面對面的協商以動搖執政黨通過年金改革的想法，不過馬克宏並未給予正面回應，因此，即使法國全國有百萬人響應工會號召上街，法案最後通過的可能性仍高。
法國
年金
退休
馬克宏

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