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韓劇「黑暗榮耀」導演遭爆校園暴力加害者　當事前女友出面回應：只是開玩笑

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/12 18:23
韓劇「黑暗榮耀」第二季已於10日上線，導演日前卻遭爆校園暴力加害者（圖／截自IG @netflixkr）

韓劇「黑暗榮耀」第二季已於10日上線，導演日前卻遭爆校園暴力加害者（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）校園暴力復仇韓劇「黑暗榮耀」第二季於10日上線後受到熱烈關注，劇迷們搶著在第一時間觀看，甚至一度造成Netflix網頁當機，而在此時導演安吉鎬卻遭爆曾為校園暴力加害者，安吉鎬當時的前女友亦對此事出面發表了立場。

一名爆料者A日前在一在美韓人的社群網站上爆料，1996年在菲律賓留學時，曾遭到高三的安吉鎬及其一名朋友長達兩個小時左右的毆打。

A某解釋，當時安吉鎬正與和Ａ同屆的女同學Ｂ某交往，Ａ某當時只是和Ｂ某開了玩笑，卻遭到毆打，網友對該爆料文章反應兩極。一派網友認為，是否是因為A某及其他同年級生玩笑開得太過頭而遭安吉鎬報復；另一派網友則認為，無論什麼原因，高三對國二的學弟施暴兩個小時都是不對的；另外也有網友認為應先保持中立。

根據韓聯社報導，安吉鎬當時的女友Ｂ某出面解釋，事實與人們所想的不同，當時朋友們的玩笑並非嚴重的玩笑，只是朋友之間的一般玩鬧日常，如果A某是因為自己玩笑開太大而遭到暴力對待，也不會出來這樣爆料。

Ｂ某補充說道，當時的朋友們用安吉鎬的名字取了一個「不長」的綽號（安吉鎬韓文名與不長發音相似），有些人會將這個綽號解讀為性方面的玩笑，但當時還並非會開性玩笑的年齡，只是因為安吉鎬的腿短才取了這個戲謔綽號。

對於有些人指責是Ａ某先對安吉鎬進行了語言暴力的說法，Ａ某反駁，當時和Ｂ某在事件發生後也成了關係不錯的朋友，只是朋友之間互相用名字開個小玩笑而已。Ａ某說道，網友指責語言暴力不能正當化，他也想反問高三學生對兩名國中二年級學生，在無人處施暴是否又能正當化？

Ａ某補充說道，他希望安吉鎬能好好道歉並反省當時事件，因他現在的行為和電視劇中的加害者行為並無不同。

關於此爭議，安吉鎬也出面澄清，他確實曾在菲律賓留學一年多，但他不管怎麼想，都沒有任何與他人發生肢體衝突的記憶。

然而，Ａ某的同屆學生Ｃ某和Ｄ某也在與韓聯社的通話中表示，因為這是其他學校的前輩至他們學校毆打學生的事件，因此印象深刻。Ａ某及另一個朋友被打得很嚴重，心裡也受到很大的創傷，這件事在當時鬧得很大。另一名Ｅ某透露，當時被安吉鎬施暴的兩名同學中，有一名有幾天都沒能去學校上學，另一名也是傷痕累累。
黑暗榮耀
校園暴力

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更新時間 : 2023-03-12 18:44 GMT+08:00

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