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遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/12 17:14
李尚福（中）2017年10月在中國第19屆人大開幕式（圖／美聯社）

李尚福（中）2017年10月在中國第19屆人大開幕式（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國第14屆全國人民代表大會第一次會議今（12）日舉行第五次會議，中共軍委會委員李尚福獲「橡皮圖章」大會表決通過，成為新任國防部長，他是史上首位遭美國制裁的解放軍上將，值美中關係緊繃之際，此一任命格外引發關注。

根據路透，今年65歲的李尚福，2016年獲任命為新成立的解放軍戰略支援部隊副司令，此支援部隊在加速中國太空與網路作戰能力上扮演重要角色。2017年，他又成為中央軍委裝備發展部部長。

在習近平對軍方加大控制的態勢下，能成為中央軍委會的一員，顯見其與習近平關係密切。有學者稱，李尚福也與習近平的軍系人馬、軍委會副主席張又俠頗為交好。

專家指，李尚福有著航太工程背景，曾在西昌衛星發射中心工作，對習近平亟欲於2049年之前打造「世界一流」軍隊的目標，有加分作用。新加坡安全專家、夏威夷智庫太平洋論壇（Pacific Forum）研究員Alexander Neill認為，李尚福之所以被拔擢，就是因為完成了習近平推動解放軍現代化的重要任務，獎勵性質濃厚。

2017年，中國向俄國採購10架蘇愷-35戰機與S-400地對空飛彈，美國國務院故於2018年對中國實施制裁，時任中央軍委裝備發展部部長的李尚福，即被納入了制裁名單。

作為首位遭美國制裁的解放軍上將，李尚福如今成為國防部長，也對美中軍事交流投下微妙的變數。史丹福大學弗利曼斯伯格國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）分析，中國或想透過此舉，在外交場域上將美國一軍。

美中關係已因去年前眾議院議長裴洛西訪台、今年中國間諜氣球侵入美國領空等事件陷入冰點。梅惠琳認為，此棋意味中國對美方制裁完全不放在眼裡，也有種是華府不願交流、而非北京的味道。此後美中軍方要如何交流才不顯尷尬，頗值得玩味。

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更新時間 : 2023-03-12 18:44 GMT+08:00

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