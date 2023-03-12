中國牽線伊朗、沙烏地阿拉伯走向復交「大和解」？ 分析：脆弱且難以解決真正問題

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在中國的牽線及伊拉克、阿曼等國從旁協助下，沙烏地阿拉伯與伊朗在斷交多年後在北京簽訂協議，同意在兩個月內再次會面，就復交並互派駐外人員磋商討論。然而，外界對於雙方上演「大和解」的前景並不看好。

事實上，沙烏地阿拉伯與伊朗作為遜尼派與什葉派的領導國家，兩國的不和已不是一朝一夕的事。

除了歷史上的摩擦、雙方各自支持葉門內戰的不同方以外，在2016年沙烏地阿拉伯處決一名什葉派神職人員，並導致伊朗抗議民眾攻擊沙國在伊朗首都德黑蘭的大使館及什葉派聖城馬什哈德（Mashhad）的領事館後，沙國宣布與伊朗斷交、斷航，雙方關係跌至低點。

隨著中國在中東地區的影響力漸增，中國在2021年4月開始與兩國接觸，而隨著習近平於去（2022）年訪問沙國首都利雅德，今年2月又接待伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），協商進程獲得了一定程度的推進，並成功促成這次協議。

伊朗的資深官員認為，雙方關係正常化對降低地區緊張、強化區域安全的意義重大，保守派媒體更將此比喻為美國與以色列的外交挫敗，並進行一定程度上的慶祝，而這些人，很多是當初兩國斷交時也大肆慶祝的同一批人。

政治分析師Diako Hosseini指出，雙方的協議只是和解的第一步。對沙國來說，深植雙方歷史文化的不信任以及地域性領導權的爭奪，都讓各方亟欲促成的和解變得極為脆弱，如果沒有長期的規劃與持續協商，結果隨時可能逆轉，而雙方的握手其實最大的贏家是中國，因為這代表著美國已無法忽視中國在中東地區的影響力。

渥太華大學公共與國際關係學系的助理教授Thomas Juneau則說，協議或可降低地區緊繃，不過癥結仍難解。