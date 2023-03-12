Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/12 14:15
馬祖南竿島（圖／美聯社）

馬祖南竿島（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣、馬祖間的兩條海底電纜日前疑遭中國漁船破壞，導致馬祖通訊服務大受影響，為了強化我國網路韌性，數位部將啟動非同步軌道衛星概念性驗證（PoC）計畫，優先在離島驗證。

綜合中央社自由時報報導，數位部長唐鳳表示，為期兩年的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，採同步軌道衛星（含中軌和低軌衛星），將在國內縣市700餘處、國外3站點設置設備，在馬祖等離島優先進行概念驗證。

據估計，全國有6882個基礎設施點，礙於經費，無法全數設置，因此挑其中700處，數位部將與國安單位討論設置地點。

數位部說明，所謂的PoC，意指透過固定或可移動地面接收裝備，測試通訊服務暢通度，驗證此種衛星網路在傳訊息、視訊會議、向全國直播、網路電話等系統的可行性，確保緊急事件時不致斷訊。

官員表示，俄烏戰爭可為殷鑑，網路在爭取全球援助、抵禦行動上，扮演至關重要的角色，倘若發生台海衝突，海底電纜將是中共一大目標。採新興科技強化數位韌性，在災難、戰爭中確保指揮鏈不中斷，已成國安議題。

避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
台馬二號海纜（馬祖東引－新北淡水）、台馬3號海纜（馬祖南竿－桃園觀音）2月雙斷。圖為台馬位置示意圖（美聯社）
台灣
海纜
海底電纜
斷網
網路
數位韌性
低軌衛星
衛星

相關新聞

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
2023/03/11 22:45
【經典賽】巴拿馬力退義大利 台灣隊搶8強門票對荷蘭背水一戰
【經典賽】巴拿馬力退義大利 台灣隊搶8強門票對荷蘭背水一戰
2023/03/11 22:35
【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」
【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」
2023/03/11 17:53
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊
2023/03/11 10:54
《影‧響 台灣Ⅱ》草地音樂會楊大正、范逸臣輪番上場　嗨唱53首電影經典主題曲
《影‧響 台灣Ⅱ》草地音樂會楊大正、范逸臣輪番上場　嗨唱53首電影經典主題曲
2023/03/11 10:36

更新時間 : 2023-03-12 18:44 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
俄國新一波猛攻發射多枚極音速飛彈 烏克蘭：攔不下來
俄國新一波猛攻發射多枚極音速飛彈 烏克蘭：攔不下來
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊
【經典賽】終結十年七連敗魔咒！台灣11:7擊敗義大利　11日晚對戰荷蘭隊