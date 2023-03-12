避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣、馬祖間的兩條海底電纜日前疑遭中國漁船破壞，導致馬祖通訊服務大受影響，為了強化我國網路韌性，數位部將啟動非同步軌道衛星概念性驗證（PoC）計畫，優先在離島驗證。

綜合中央社、自由時報報導，數位部長唐鳳表示，為期兩年的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，採同步軌道衛星（含中軌和低軌衛星），將在國內縣市700餘處、國外3站點設置設備，在馬祖等離島優先進行概念驗證。

據估計，全國有6882個基礎設施點，礙於經費，無法全數設置，因此挑其中700處，數位部將與國安單位討論設置地點。

數位部說明，所謂的PoC，意指透過固定或可移動地面接收裝備，測試通訊服務暢通度，驗證此種衛星網路在傳訊息、視訊會議、向全國直播、網路電話等系統的可行性，確保緊急事件時不致斷訊。

官員表示，俄烏戰爭可為殷鑑，網路在爭取全球援助、抵禦行動上，扮演至關重要的角色，倘若發生台海衝突，海底電纜將是中共一大目標。採新興科技強化數位韌性，在災難、戰爭中確保指揮鏈不中斷，已成國安議題。



台馬二號海纜（馬祖東引－新北淡水）、台馬3號海纜（馬祖南竿－桃園觀音）2月雙斷。圖為台馬位置示意圖（美聯社）