（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對於攝護腺（前列腺）癌患者，開刀真的是最好的治療方法嗎？一項十多年的追蹤研究顯示，積極追蹤或許是更好的選擇。

美聯社報導，英國國家健康研究院（National Institute for Health and Care Research）委託外部機構進行了一項研究，將罹患侷限性攝護腺癌，亦即並未轉移至淋巴結的患者，分成三組，探討開刀移除腫瘤、放射治療、追蹤這三種選項，孰優孰劣。結果發現，其實並無太大差異。

研究於11日發表在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）。

研究始於1999年，共有1,600名英國男性侷限性攝護腺癌患者參與，隨意分為手術、放療、追蹤三組。追蹤組定期抽血，有的之後還是得手術或放療。由於多數攝護腺癌進程緩慢，因此研究耗時多年。

15年後發現，所有患者的存活率都相當高，來到97%，可說是相當振奮的消息。畢竟，治療可能會引發性功能問題或尿失禁，患者畏懼並非沒有理由。

在此期間，各組的死亡率分別是追蹤組（3.1%）、放療組（2.9%）、開刀組（2.2%），就統計而言，並不算顯著差異。在癌細胞擴散方面，追蹤組（9.4%）、放療組（5%）、開刀組（4.7%）。

不過，由於研究始於十多年前，如今追蹤科技更優，磁共振造影（MRI）、基因檢測都有長足進展，專家認為更能在癌細胞惡化之際，擴散之前立即發現、介入。就美國而言，目前約6成的低風險患者都選擇積極追蹤法。

這項研究的重要性在於，得知罹癌，徬徨不知該如何是好的患者，且勿驚慌，應審酌各種療法的益處與壞處，別驟下決定「處置」腫瘤，或許先透過積極追蹤即可。當然，研究主要作者、牛津大學的Freddie Hamdy強調，有少部分高風險或同時罹患其他重大疾病患者，還是需要立即介入治療。

攝護腺癌免開刀 15年長期研究：積極追蹤效果好