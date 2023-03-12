【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚東京8強賽門票　第二局0:6落後

第三局 更新時間3/12 13:26

三局上，江坤宇左外野飛球接殺出局，古巴投手雷瓦0好3壞時傷退，更換投手羅梅洛（Miguel Romero），四壞球保送，林立、林子偉皆遭三振出局

第二局 更新時間3/12 13:10

二局下，德雷克（Yadir Drake）、慕西卡（Yadil Mujica）連續敲出安打，一三壘有人，桑托斯（Roel Santos）游擊方向滾地球，帶1分打點，一壘跑者於二壘前遭封殺，一壘有人，古巴對台灣5：0。台灣隊更換投手，由陳冠偉接替陳仕朋。一壘跑者盜壘失敗，孟卡達打出帶1分打點陽春砲，古巴6：0領先。

二局上，吉力吉撈．鞏冠一壘安打，陳傑憲二壘方向滾地球，形成雙殺，王柏融遭三振。

第一局 更新時間3/12 12:50

一局下，孟卡達（Yoan Moncada）二壘安打，羅伯特（Luis Robert Jr.）游擊方向滾地球，江坤宇守備失誤，一二壘有人。戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲出二壘安打，古巴2：0領先，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）中外野方向全壘打，古巴4：0領先

一局上，鄭宗哲遭三振，林立觸身球保送，林子偉四壞球保送，一二壘有人，第四、五棒張育成及吳念庭接三振。

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（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）世界棒球經典賽中，台灣隊先後擊敗義大利及荷蘭隊拿下2連勝，今（12）日若可擊敗古巴，將可以分組第一晉級8強，前進東京，而台灣隊今日此役將派出投手陳仕朋先發。

在最理想的情況下，若台灣隊今日可擊敗古巴隊，將可拿到前進東京複賽的門票，但若不幸敗戰，將續依靠今晚義大利隊打贏荷蘭隊。若荷蘭今晚敗戰，A組5隊將呈現2勝2敗的局面，需比所有場次的失分率，但因台灣隊在對上巴拿馬時以5比12慘輸，因此相當不利。

台灣隊在8日的首戰以5比12大敗巴拿馬，而後在10日對上義大利隊時，以11比7戰勝義大利，獲得本屆WBC首勝，11日時更是以9比5擊敗擁有眾多美國職棒大聯盟球員的荷蘭，拿下第二連勝。荷蘭隊總教練梅倫斯大讚台灣隊表現很好，比賽過程中不斷攻擊，不錯失任何失投球，開賽前幾局就出現滿貫全雷打，一路領先，具有很強的競爭力。

台灣隊總教練林岳平說，這批球員來自全台最頂尖的聯盟，也都是在最尖峰的年齡層，只是近年沒有國際賽事能讓他們展現自己，這次經過挑選、重新組織，就是希望打出國家隊的新樣貌。而對於預賽最後一戰，林岳平表示，古巴隊事很強悍的球隊，所有的投手都會盡全力搶勝。