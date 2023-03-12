【世界棒球經典賽花絮】3/11張育成滿貫砲全場敬禮　吳哲源好投•台灣成功打敗強敵荷蘭

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）世界棒球經典賽台灣隊想要晉級，昨(11日) 與荷蘭比賽有非贏不可的壓力，張育成2局敲出超前比數滿貫砲帶起士氣，全場一起「敬禮」，吳哲源中繼4.1局好投，終場以9比5拿下預賽第2勝。今天(12日) 再勝古巴、就能前進東京。

世界棒球經典賽荷蘭隊有不少美職大聯盟資歷好手，11日以5比9不敵台灣隊，荷蘭隊總教練梅倫斯表示，棒球不是只看紙上的數字或薪水高低，也稱讚台灣隊有很強的競爭力。

台灣隊昨晚在2023世界棒球經典賽奪下第2勝，連2天開轟的張育成更打出關鍵4分滿貫砲，讓球迷起立敬禮、封為「國防部長」，國防部軍聞社也幽默以「團結一心，永不放棄」致敬。

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2023世界棒球經典賽預賽台灣隊張育成（白衣）11日晚間比賽第2局一發滿貫砲，幫助台灣領先強敵荷蘭隊；張育成揮棒後，與本壘後方球迷一起緊盯球的落點。中央社

2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間對決荷蘭隊，2局下台灣隊張育成擊出滿貫砲助隊領先。換局時，在應援團長一聲令下，全場球迷向張育成（白衣18號）敬禮致意。中央社

2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間在洲際棒球場以9比5擊敗荷蘭隊，賽後救援投手宋家豪（左2）、一壘手張育成（後右）、捕手吉力吉撈．鞏冠（前右）、三壘手吳念庭（左）場中開心慶祝。中央社

昨日比賽中，「絕對忠誠」張育成連2戰開轟，滿貫砲一棒打起球隊士氣，吳哲源中繼4.1局好投，率隊以9比5拿下第2勝，12日再勝古巴、就能前進東京。

2023年世界棒球經典賽台灣隊11日賽前預賽戰績1勝1敗，若想要晉級複賽，與荷蘭隊比賽非贏不可，荷蘭隊11日賽前預賽2連勝；昨洲際棒球場也湧入滿場2萬名觀眾，觀眾請出「鄭成功畫像」、吃荷蘭鬆餅、吃荷包蛋，用盡各種方式就是要「抗荷」。

台灣隊投手吳哲源中繼表現亮眼，總計用60球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，好投壓制表示球隊穩住局面，也是搶勝關鍵。

台灣隊擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝，也是第2度在經典賽擊敗荷蘭隊，上一次擊敗荷蘭隊是2013年經典賽預賽；台灣隊賽後戰績2勝1敗，12日中午將與古巴隊交手，想要晉級最保險的方式就是擊敗古巴、以分組第一前進東京複賽。

世界棒球經典賽台灣隊「因傷得福」，吳哲源遞補入正選名單，11日與荷蘭隊比賽登板投出價值，中繼4.1局無失分、助球隊搶下關鍵勝利，連日職退役球星五十嵐亮太都對吳哲源很好奇。

中信兄弟隊投手吳哲源原本就在經典賽集訓名單中，但因當時調整狀況、特色重疊，2月6日公布正選名單時被割捨，但不到10天，原在名單中的投手曾仁和因傷退出、由吳哲源遞補，沒想到這樣的調動會成為總教練林岳平口中的「福氣」。

吳哲源8日與巴拿馬比賽中繼登板，總計2局被敲出3支安打，失掉1分責失分、無關勝敗，11日與荷蘭隊比賽再次登板，表現漸入佳境，3局荷蘭隊2人出局，一、三壘有人時登板中繼，讓打者敲出右外野方向飛球出局、力守不失分。

中央社12日引述吳哲源賽後受訪表示，8日與巴拿馬隊比賽有上場，想著把好的部分帶到與荷蘭隊比賽，加上帶著母隊中信兄弟隊總教練林威助的提醒和鼓勵，吳哲源直言：「我也想要表現給他看、不要漏氣」。

吳哲源表示，對荷蘭隊比賽登板前，牛棚教練王建民有提醒中南美洲球員的攻擊模式，想辦法把球壓低，不要投到腰帶以上、很容易被掌握；吳哲源也提到，經典賽登板，盡自己的能力投每一球，想辦法讓打者出局， 很開心可以幫助球隊，「大家的目標一致，為了前進東京、最後一戰對古巴全力搶勝。」

日職退役球星五十嵐亮太也來台觀賽，賽後出席記者會也特別透過翻譯對吳哲源提問，吳哲源回答，控球是自己一直以來的優勢，上場就是想辦法展現優勢。

遞補入正式名單，吳哲源場上投出好表現，總教練林岳平表示：「對我來說是福氣、因傷得福」，在集訓初期教練團曾對吳哲源的控球能不能在最高層級的國際賽主宰有疑慮，而吳哲源證明一切。

世界棒球經典賽Ａ組預賽荷蘭隊率先拿下2勝、且未嘗敗績，11日與台灣隊交手，台灣隊開賽積極搶分，張育成2局下超前比數滿貫砲帶起士氣，台灣隊順利拿下勝利、並賞給荷蘭首敗。

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荷蘭隊總教練梅倫斯（Hensley Meulens）賽後記者會時表示，台灣隊比賽過程中不斷地攻擊，不錯失任何的失投球，台灣隊有很好的表現，在開賽前幾局就出現滿貫全壘打，一路領先，顯示了具有很強的競爭力。

11日比賽洲際棒球場也湧入滿場2萬名觀眾，不少外隊都反應，面對台灣主場加油聲難以適應，但梅倫斯表示，荷蘭隊在2013年時也曾來過台灣打經典賽，對於這樣的方式不是第1次遇到，身為職業球員，必須試著把球迷的聲音阻擋在外，把工作完成，荷蘭隊的球員儘管一路落後，仍未曾放棄。

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