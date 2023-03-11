〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」

2022年是全球多災多難的一年，天啓四騎士戰爭、瘟疫、饑荒、死亡降臨地球，重創經濟及金融環境，台灣金融業因防疫險、股債雙殺，以及經濟惡化，遭到重創，金融類股今年股利幾乎全面縮水。

金融類股一直是外資、法人，以及穩健型投資人存股的最愛，保守估計至少有800萬投資人長期持有金融股，每年獲得不錯的投資報酬率，今（2023）年顯然將面對尷尬的股利大縮水挑戰，不少證券分析師認為金融類股已不具存股價值，恐怕太低估台灣金融業長期發展的靭性及經濟實力。

聯合國最近罕見示警，全球經濟因通貨膨脹，升息不斷，俄烏戰爭危機，以及拉動經濟成長的大火車頭美國、中國、歐洲，都正面臨衰退的窘境，危機恐更甚於2008年金融海嘯，以及2020年新冠疫情衝擊。

平心而論，2008年只是次貸危機引發的金融動盪不安，還沒有戰爭、瘟疫、惡性通貨膨脹等，複雜難解的問題，再加上中國一帶一路，不當授信未開發或開發中國家，債務規模龐大，已嚴重影響中國的經濟及債信，是否再度引發亞洲金融風暴，有待觀察。

支持金融機構穩定，最重要的還是經濟發展，以及公司治理、主管機關金融監理的強度。2022年金融風暴，確實重創金融業的資產價值，各重量級的銀行、保險業者，淨值無不嚴重縮水，所幸主管機關因應得宜，同意壽險業者調整資產重分類，解除淨值危機，安渡壽險風暴，然而防疫險仍使產險公司受損約達3千億元之鉅，影響金控及產險財務不小。

台股大盤指數今年開春以來，緩步回升，台灣經濟、金融環境已逐漸回穩，銀行、證券、保險業經營環境改善，反應在1、2月營收、獲利攀升，數字顯示風暴已逐漸遠颺，投資人不用過度擔心，預期今年金融機構財務應該有大幅改善的機會。

代表經濟窗口的上市櫃公司，基本面仍然十分穩健，尤其台灣工業發展不論半導體、ICT、機械、電動車等各類產業，基礎穩固，今年前2月營收雖受國際經濟不景氣影響，有衰退現象，但是並未動搖獲利能力財務基礎，平均利息保障倍數上揚，長、短期償債能力佳，債信均佳，金融體系授信風險並未增加，信用無虞。

家庭部門雖受通貨膨脹影響，債務負擔增加，但是因為普遍擁有龐大淨資產，不論動產或不動產，均具相當價值，個人財務體質普遍健全，信用承擔能力未見改變，不致有系統性違約風險，導致金融體系信用危機，金融機構穩定性毋庸置疑，國際信用評等仍然肯定。

今年金融類股發放股利趨向保守，玉山金開第一槍，因為考量帳上股債評價減損達百億元，以及充實營運資本需要，宣布股利在不動用資本公積配股原則下，僅配發0.2元現金股利、0.4元股票股利，並以每股20元的價格，啓動160億元的現金增資。未料翌日股價跳水4.8%，單週成交量暴增到34萬張。

玉山金過去一直是金融界優等生，不論在亞洲金融市場佈局，財務、業務，以及股利配發上，都受存股族的肯定，如今受到金融風暴影響，減發股利，影響投資人信心，可以理解，不過從玉山金的資本適足率116.05%，玉山銀行13.67%觀察，財務仍然健全，這次現金增資以後，重新調整再出發，長期投資價值仍應肯定，投資人毋需太過擔心。

去年金融風暴受創較輕的金融機構，包括永豐金、合庫金、台企銀、台中銀、第一金、彰銀、上海商銀、中租-KY、裕融、和潤，以及第一保、台產、新光產、台名保、永達保經，去年獲利表現仍然穩健，財務、業務受創程度非常有限，應該都是今年股利大戲中，值得注意的標的。

受傷較重的金融機構，包括新光金、國泰金、富邦金、京城銀、國票金、三商人壽，去年在防疫險，以及資產價值減損上，財務分別受到傷害，預料股利發放將受到影響，不過對國泰金、富邦金這類重量級金融機構而言，未來復原後，重返成長的力道，也不容忽視。至於新光金、三商人壽均在積極辦理現金增資，或處分資產改善財務結構，京城銀、國票金的受損程度，均在可控範圍之內。

類金融股的中租-KY、裕融、和潤，去年多少受到升息造成成本增加的壓力，但是繳出的成績單都算不出，其中中租-KY去年每股獲利達17.17元，和潤7.04元，裕融12.06元，表現不俗，充分反應其經營能力強靭，營運多元化，已將資金成本的影響，降到最低，如金融環境轉佳之後，未來發展潛力更值期待。

整體而言，台灣金融業去年受到大環境影響，獲利不如預期，今年股利普遍承壓，可以理解，股價亦已適度表現，但是如果太悲觀認為金融類股「沒有明天」，不值得投資，恐怕並無必要，趁現在股價超跌，未嘗不是抄底擇優買進的好機會。「危機入市」不是股市座右銘之一嗎？

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★