【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣隊今（11）日晚間七點對戰荷蘭，第一局荷蘭拿下一分，第二局台灣隊追平後一路取得領先地位，至第八局戰況激烈，荷蘭隊拿下三分，台灣最後以九比五擊敗荷蘭隊，取得Ａ組第二勝，拿下八強門票！

台灣隊周六對戰荷蘭一役勝負攸關台灣隊是否能拿下八強門票，台灣隊首局派黃子鵬對決荷蘭王牌海耶（Lars Huijer），第一局荷蘭以一比零領先，第二局台灣隊追到一比一平手後手感發燙揮出安打及保送，台灣隊取得五比一領先。

進入第三局上，荷蘭跑回第二分，追到二比五；第三局下半，台灣隊再添一分，取得七比二領先。第四局上陳傑憲擊出中外野三壘安打，台灣隊再取一分，接著就維持八比二至第八局上半，荷蘭Juremi Profar擊出左外野滾地安打，巴倫丁敲出中外野滾地安打，荷蘭隊連續追回２分，以四比八落後台灣隊，台灣隊再換上守護神宋家豪，再拿下一分來到九比四，但荷蘭隊也再追回一分。

末局，台灣以九比五擊敗荷蘭隊，取得Ａ組第二勝，也暫居分組第一。

TSNA分析，張育成連兩場開轟，目前在A組全壘打、打點排名第一；而目前中華隊已在本屆累積五支全壘打，寫下團隊在經典賽史新高。

第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日台中開打，將於21日進行決賽，分組賽在台灣台中洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州鳳凰城大通銀行球場、佛羅里達州邁阿密馬林魚球場四地同步進行。這項由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同策畫的賽事，本屆原訂在2021年3月舉辦，因新冠疫情延宕至今年。

在台灣隊拿下八強門票同一天，中國在經典賽B組遭澳洲隊擊敗，拿下B組第三敗仗慘遭淘汰，也是這屆賽事第一支出局的隊伍。

昨晚2023世界棒球經典賽台灣和義大利之戰，台灣隊以11:7戰勝義大利隊，士氣高昂。台灣民意基金會董事長游盈隆11日在臉書貼文上指出，台灣隊擊敗強敵義大利讓全國球迷非常振奮，一掃日前差點被巴拿馬提前結束比賽的鬱悶之情，這讓他聯想起一個禮拜前的南投立委補選，蔡培慧氣走林明溱，讓民進黨意外提前走出死蔭的幽谷，兩者有異曲同工之妙。

2023世界棒球經典賽線上直播／電視轉播哪裡看？

網路線上看

電視轉播