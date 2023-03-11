美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）科技新創愛用的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 母公司 SVB Financial 增資失敗後股價暴跌難以回天，周五 （10 日） 加州金融監管機構強制其結束營運，寫下2008年華盛頓互會銀行倒閉以來，美國倒債最大的銀行機構。

矽谷科技新創、幣圈新創公司愛用銀行

全美第16大的矽谷銀行，擁有的資產價值約2090億美元，其業務多放款給美國科技、風投、以及新創公司，這一年來由於美國聯準會鷹式升息措施讓借款機構承受更高的借貸成本，體質不佳的新創公司受影響甚鉅，放款給這些公司的矽谷銀行也因此蒙受衝擊。

8日，幾個主要客戶突然提領存款，矽谷銀行發現資金短缺，被迫賠錢售出債券而產生嚴重虧損達18億美元，公司試圖增資渡過難關，但投資人不買帳，周五盤前股價跳水式下跌，銀行只好放棄出售股票，黯然熄燈，聯邦存款保險公司（FDIC）接手處理賠付及清理。下周一（13日）矽谷銀行總行及分行都會開門營業，銀行被要求在期限內讓存戶提走存款保險保障比例的存款。

路透社引用不願具名的知情人士消息報導，聯邦存款保險公司目前急著在周末找到願意買下合併矽谷銀行的金融同業，以保障矽谷銀行存戶權益。

這也寫下2008年華盛頓互會銀行倒閉以來，美國倒債最大的銀行機構。當時華盛頓互惠倒閉後，引發一連串骨牌效應，以及後續為人所熟知的金融危機，也在那之後，美國金融監管機構訂下更嚴格的資本適足率要求，避免銀行倒閉事件重演，但想不到15年後，矽谷銀行黯然拉下大門。

目前已知受到影響的科技新創公司有電玩遊戲開發商Roblox、美國知名電視機上盒品牌 Roku，據報兩家公司各有數億美元存款在該銀行來不及提領出來。Roku周五股價也受波及，盤後交易跌幅達一成。

不只Roku，這股恐慌也燒向其它美國金融機構，路透社報導，周四及周五兩天，美國金融類股股價市值總共蒸發逾1千億美元。

不只SVB... 成也幣圈、敗也幣圈的Silvergate周四先倒

知名的美國加密貨幣友善銀行Silvergate撐不過危機，上周四（9日）宣布關閉並著手清算資產。

原本從事傳統銀行業務的加州地方銀行Silvergate，2013年開始接觸加密貨幣並逐年擴大支援加密貨幣活動，成為該領域先行者。該銀行在2020年至2022年初加密牛市時累積巨大存款，但公司投資錯誤在泡沫頂點買入太多高價資產，最後流動現金減少，到了2022年遇上主要客戶FTX破產後，其它合作的區塊鏈客戶也紛紛提領現金並切割合作關係，讓Silvergate處境更加艱難，苦撐數月後，終於在9日宣布關閉，存戶望能全數領回存款。

接下來可能還有誰？

MarketWatch引用專家統計報導，排除高盛、摩根史坦利這類純粹的投行，以下這十家總資產額超過100億美元的美國銀行，自去年以來淨利率縮水或成長太弱，是為警訊。而這回倒閉的矽谷銀行就是排名第11位，因此特別提醒投資人及存戶注意：