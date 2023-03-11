【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）時值東日本311大地震12週年，總統蔡英文提及台日雙方在地震、缺疫苗時互助，「國際間互助的正向循環，不曾停止」，行政院長陳建仁則稱這是「患難見真情」、台日「海內存知己，天涯若比鄰」；日本台灣交流協會代表泉裕泰也於臉書感謝台灣人「將日本放在心上」，感嘆「是何等幸福的事」。

2011年3月11日，日本東北發生規模9.0地震引發海嘯以及核災，罹難者逾2.2萬人，仍有逾2500人因此失蹤，經濟損失更難以計數。當時台灣救難隊火速前往救援，也讓日本人持續感念在心。

總統蔡英文今日在臉書表示，從當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，到近年的疫情，台灣贈送口罩、醫療器材給日本，日本則援助疫苗給台灣，「國際間互助的正向循環，不曾停止。」而今年前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正好就是12年前311東日本大震災，前往救災的台灣搜救隊隊長。

蔡英文強調，台灣從過去到現在，持續扮演著國際社會的良善力量，將Taiwan Can Help的精神傳遞到世界的各個角落。她也強調，台灣會持續貢獻良善力量，和理念相近的國際友人，成為真誠的夥伴，讓「善的循環」延續，讓全球民主更為堅韌。

陳建仁則有感而發於臉書寫下，12年前的今天，台灣救難隊用最快的速度前往日本救災，民眾也用自己的方式伸出援手，「這是台灣人的溫暖，看見需要的人，我們無私的奉獻」；而在全球疫情嚴峻時，當時疫苗供應仍不穩定，日本同樣向台灣伸出援手，緩解疫苗的需求，讓台灣的防疫工作能順利的進行，「患難見真情」。

陳建仁表示，「海內存知己，天涯若比鄰」，台灣願意為遭遇苦難的人們伸出援手，這是發自內心的善良。今年土耳其地震台灣人也伸出援手，他強調，「Taiwan can help, Taiwan is helping不是口號，而是台灣人最真切的恩慈，讓世界看見台灣，用真誠與善和世界做朋友。」

日本台灣交流協會代表泉裕泰則在臉書感性的表示，已經過了12年，仍不由得想起來自台灣的民眾在震災後各種有形無形的幫助，他們碰到的每個日本人都擁有著各自和台灣的故事，訴說了在震災當時來自台灣人的幫助有多麼溫暖。

他說，每當又一次聽到這些令人心頭一暖的故事時，「不禁想在這個世界的鄰居，還有這般將日本放在心上、並在日本受傷時一起陪他們走過的人們，是何等幸福的事。」

泉裕泰指出，日本和台灣總是在對方有困難的時候，「像拋接球般地不停來回伸出善意援手、拉彼此一把。」即使在疫情中，台灣也在日本缺口罩時及時送達醫療物資，台灣缺疫苗時也是日本最早送上支援；「能夠做到這種程度、互相為對方著想的關係，是真為我們的寶物」。

為感謝台灣人的大愛，在台留學的日本學生們主辦的「第12屆謝謝台灣～日台心の絆～」活動，今日中午在淡水老街廣場舉行開幕儀式。他們想告訴大家的除了有對台灣的感謝，同時也蘊含了延續日台友好這份世間難得友情的心意。