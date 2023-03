【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)時值東日本311大地震12週年,總統蔡英文提及台日雙方在地震、缺疫苗時互助,「國際間互助的正向循環,不曾停止」,行政院長陳建仁則稱這是「患難見真情」、台日「海內存知己,天涯若比鄰」;日本台灣交流協會代表泉裕泰也於臉書感謝台灣人「將日本放在心上」,感嘆「是何等幸福的事」。

2011年3月11日,日本東北發生規模9.0地震引發海嘯以及核災,罹難者逾2.2萬人,仍有逾2500人因此失蹤,經濟損失更難以計數。當時台灣救難隊火速前往救援,也讓日本人持續感念在心。

總統蔡英文今日在臉書表示,從當年311東日本大震災,台灣人向日本伸出援手,到近年的疫情,台灣贈送口罩、醫療器材給日本,日本則援助疫苗給台灣,「國際間互助的正向循環,不曾停止。」而今年前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村,正好就是12年前311東日本大震災,前往救災的台灣搜救隊隊長。

蔡英文強調,台灣從過去到現在,持續扮演著國際社會的良善力量,將Taiwan Can Help的精神傳遞到世界的各個角落。她也強調,台灣會持續貢獻良善力量,和理念相近的國際友人,成為真誠的夥伴,讓「善的循環」延續,讓全球民主更為堅韌。

陳建仁則有感而發於臉書寫下,12年前的今天,台灣救難隊用最快的速度前往日本救災,民眾也用自己的方式伸出援手,「這是台灣人的溫暖,看見需要的人,我們無私的奉獻」;而在全球疫情嚴峻時,當時疫苗供應仍不穩定,日本同樣向台灣伸出援手,緩解疫苗的需求,讓台灣的防疫工作能順利的進行,「患難見真情」。

陳建仁表示,「海內存知己,天涯若比鄰」,台灣願意為遭遇苦難的人們伸出援手,這是發自內心的善良。今年土耳其地震台灣人也伸出援手,他強調,「Taiwan can help, Taiwan is helping不是口號,而是台灣人最真切的恩慈,讓世界看見台灣,用真誠與善和世界做朋友。」

日本台灣交流協會代表泉裕泰則在臉書感性的表示,已經過了12年,仍不由得想起來自台灣的民眾在震災後各種有形無形的幫助,他們碰到的每個日本人都擁有著各自和台灣的故事,訴說了在震災當時來自台灣人的幫助有多麼溫暖。

他說,每當又一次聽到這些令人心頭一暖的故事時,「不禁想在這個世界的鄰居,還有這般將日本放在心上、並在日本受傷時一起陪他們走過的人們,是何等幸福的事。」

泉裕泰指出,日本和台灣總是在對方有困難的時候,「像拋接球般地不停來回伸出善意援手、拉彼此一把。」即使在疫情中,台灣也在日本缺口罩時及時送達醫療物資,台灣缺疫苗時也是日本最早送上支援;「能夠做到這種程度、互相為對方著想的關係,是真為我們的寶物」。

為感謝台灣人的大愛,在台留學的日本學生們主辦的「第12屆謝謝台灣~日台心の絆~」活動,今日中午在淡水老街廣場舉行開幕儀式。他們想告訴大家的除了有對台灣的感謝,同時也蘊含了延續日台友好這份世間難得友情的心意。