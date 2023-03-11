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【經典賽】巴拿馬力退義大利 台灣隊搶8強門票對荷蘭須背水一戰

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/11 16:28
台灣隊今晚對戰荷蘭非贏不可 (圖/中央社)  

台灣隊今晚對戰荷蘭非贏不可 (圖/中央社)  

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）隨著巴拿馬今（11）日以2:0擊敗義大利完成A組預賽，累計2勝2敗戰績小組排名暫居第二，台灣隊想搶8強門票，今晚必須拿出看家本領打敗荷蘭隊。

巴拿馬今日與義大利的對戰，雙方投手及守備都發揮得相當出色。巴拿馬先發投手阿勞茲（Harold Arauz）主投4局無失分，用球數64球，39個好球，被擊出2支安打，投出3次三振，1次四壞球，抓下勝投。

巴拿馬打線支援得當，2局上拉莫斯 (Jose Ramos）陽春砲先得1分，加上7局上科爾多瓦（Allen Cordoba）適時安打送回第2分。終場巴拿馬以2：0擊敗義大利，取得2勝2敗戰績結束首輪預賽。

目前A組荷蘭取得2勝排名第一，巴拿馬2勝2敗暫居第二，台灣隊目前1勝1負暫居第三。

因巴拿馬擊敗過台灣與義大利，取得對戰優勢，這意味著台灣對戰荷蘭必須取勝，否則就算12日打贏古巴，依然會因此遭到淘汰。

對手荷蘭陣容強勁 上屆4強先發陣容一半仍在

今年經典賽台灣陣容大換血，全隊僅江少慶1人連兩屆參賽。而上屆第三名坐收的荷蘭隊陣容，仍有多位成員參賽，大賽經驗勝過台灣隊。

上一屆經典賽準決賽中，荷蘭以3:4不敵波多黎各隊，當時先發打序前五棒依序為游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、三壘手柏格茲（Xander Bogaerts）、中外野手普洛法（Jurickson Profar）、左外野手巴倫汀（Wladimir Balentien）和二壘手史構普（Jonathan Schoop），而這5人今年都坐鎮荷蘭隊，實力不容小覷。
世界棒球經典賽
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