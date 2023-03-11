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為2024總統大選兩岸論述備戰？賴清德2月邀藍營學者「午餐便當會」聽意見

10日，賴清德在台南參訪鄭南榕基金會活動時也提到，「中國是否武力犯台」這一個問題，「靜待台灣社會大家一起來解決，守護台灣、主權、民主、和平及繁榮」，試圖透過發言突顯其近年「和平保台」論調。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/03/11 16:27
副總統賴清德（右）10日在台南參觀鄭南榕基金會主辦展覽「自由紋理：探索在地Nylon足跡」。

副總統賴清德（右）10日在台南參觀鄭南榕基金會主辦展覽「自由紋理：探索在地Nylon足跡」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨黨主席賴清德定於一尊，其兩岸論述也備受國內外關注，媒體報導，賴清德2月透過學者姚立明牽線，邀請藍營背景學者人士進行二個小時的午餐便當會，聆聽選舉和兩岸局勢意見，昨（10）日，賴清德在台南參訪鄭南榕基金會活動時也提到，「中國是否武力犯台」這一個問題，「靜待台灣社會大家一起來解決，守護台灣、主權、民主、和平及繁榮」，企圖透過發言突顯其近年「和平保台」論調。

民進黨立委初選護公平黨中央出招

立委初選在即，民進黨當中央昨（10）日發函各地方黨部，即日起至初選時程結束，不得懸掛和民進黨主席賴清德的合影看板、文宣，也不能出現「賴清德唯一支持」相關文字，否則就會送懲處。

民進黨立委黨內初選自 3 月 20 日開始登記、4 月 19 日開始進行初選民調、5 月 17 日公布立委初選候選人名單。民進黨黨中央函文中提到，除不得懸掛或製作和賴清德合影的看板或文宣，也不得出現「賴清德唯一支持」等相關文字，以維護黨內公平、公正之競爭機制，避免誤導，但不溯及既往，違者將依民進黨評議機制議處。

賴清德訪鄭南榕基金會

媒體報導，賴清德周五傍晚在台南參訪由鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡全國巡展台南場」，他在鄭南榕基金會董事鄭竹梅（鄭南榕女兒）、終身志工葉菊蘭（鄭南榕遺孀）等人解說下參觀相關史料，待足50分鐘參觀。

賴清德表示，鄭南榕有邏輯性及理想性，殉道出發是基於對家人的愛，非倉促決定，他因為不忍心看到女兒或下一代孩子過著同樣的戒嚴生活，決定以生命喚起台灣社會重視，走出戒嚴獨裁專制的體制。賴也說，當年鄭創辦的雜誌很多標題仍適用於現在，展中他拿起一本《自由時代雜誌》封面寫著「中國會武力犯台嗎？」，指鄭南榕34年前提出的問題，剛好是當前重要問題，靜待台灣社會大家一起來解決，守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

賴清德會藍營學者餐敍為兩岸論述備戰?

2024總統大選進入倒數，民進黨黨主席賴清德定於一尊，其兩岸論述也備受國內外關注。媒體報導，賴清德2月透過學者姚立明牽線，邀請親民黨、新黨背景的學者、政要，至其官邸見面，進行二個小時的午餐便當會，聆聽選舉和兩岸局勢意見。已知受邀與會者包括台北市前副市長鄧家基、親民黨前立委李桐豪、台師大政研所教授曲兆祥。

《三立新聞》掌握，與會人士不僅分析國民黨總統選情，也關注賴清德「和平保台」路線怎麼做。曲兆祥回憶，賴清德態度誠懇，多數時間都是在聽學者們分析，並沒有多做回應。媒體認為，賴清德已在為2024大選做足準備。
賴清德
和平保台
民進黨
總統大選

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