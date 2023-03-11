李強出任中國總理主政經濟 外媒點評：習意志執行者、親商

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國第十四屆全國人民代表大會今（11）日上午在北京舉行第四次全體會議，習近平提名李強為國務院總理人選，出席會議2947人當中，2936人投下同意票通過任命。

中國總理一職，以往主政中國經濟大權。被外界認為是習近平心腹的李強，祖籍浙江，從地方基層機電職工做起，2012年任浙江省市委書記。李強去年嚴控上海新冠疫情做法備受批評，也缺乏中央歷練，但仍獲習力挺，上任總理後料將貫徹習意志，也可望比他的前任掌握更多實權。

美國之音報導，李強的經濟理念可以被簡單地歸結為「店小二經濟」，李強曾表示，「面向市場時，政府要有求必應，甘當服務業的店小二，打造一流經商環境」。

美聯社報導，2018年末，習近平宣布在上海證券交易所成立「科創板」（中國版納斯達克）及「試點註冊制」新制，吸引國內火紅新創公司選擇在本地上市而海外，不過一名與上海金融監管單位熟悉的金融圈人士表示，這項決策完全跳過中央主管機關—中國證監會，裏頭的官員對此感到不解與不滿，顯見時任上海市委書記李強與習近平的特殊交情，讓他的提案直接上達天聽，繞過中央主管機關的審查。中國證監會對於美聯社記者詢問不多予置評。

「相較於他的前任李克強，李強深受習近平信任，李強將貫徹習意志，讓習實質掌控管理中國經濟」，市場分析師Trey McArver說道。

CNN報導，中國現在面臨經濟衰退，消費者支出萎縮，青年失業率持續攀高，地方政府負債累累，商業信心不佳，在此艱困環境下，政府仍持續祭出各種嚴格監管手段，經商風險與不確定性高，尤其現中美持續對抗，兩國關係來到數十年來低點，外國對中國的直接投資因此大減。

不過有分析師樂觀指出，從李強在上海的執政經歷看來，他親商、務實的性格，中國的經濟其實還值得期待。他任上海市委書記時，各式優惠條件吸引美國電動車大廠特斯拉選在上海建造超級工廠，還能以外資全資身份設廠，毋需與中國其它公司合資。花旗分析師出具報告指出，李強出任總理後接下來兩年，中國的經商環境也許會更好，對於民間企業及外國投資人可能都會是好消息。

法新社也把李強描繪成習近平意志貫徹者，但談到李強的做事風格，一名曾與其共事的浙江省官員表示，李強善於傾聽，在做決策前會採納多方意見，態度務實且親商，支持本土創業。

法新社報導，經濟學專業出身的李克強，受限習近平緊抓權力而有志難伸，能發揮的空間可謂不大，李強相對能獲得習更大的支持。

至於親商的李強有無能力掌舵中國總體經濟發展走向目標，Eurasia Group中國分析師Neil Thomas不諱言都還是未知數，尤其中國去年底解封後仍在重傷復原中，百廢待舉，去年經濟成長疲軟還創下四十年來最低，能否快速回血外界都在看。分析師說，李強上任後首要之務，應降低金融體系不確定風險，解決房地產泡沫，以及重振消費與海內外投資人信心。