【經典賽】澳洲氣勢如虹　中國慘遭13:2血洗　吞三敗成首支出局隊伍

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)世界棒球經典賽本月8日開打,中國隊屢戰屢敗,今(11)日被澳洲以13:2「扣倒」,7局比賽提前結束,累積3敗的中國無緣晉8強,成本屆賽事首支打包回家的隊伍。

澳洲今日由紅人隊3A資歷的葛羅格斯基(Kyle Glogoski)主投。中國隊則由去年效力北京猛虎隊的齊鑫擔任先發投手。

1局齊鑫不穩,澳洲開路先鋒肯內利(Tim Kennelly)先挨觸身球,喬治(Darryl George)與懷菲德(Aaron Whitefield)抓到四壞保送形成滿壘,溫格羅夫(Rixon Wingrove)一記直擊左外野大牆的二壘安打為澳洲隊送回3分,取得領先。

3局下澳洲攻勢再起,葛蘭丁寧(Robbie Glendinning)敲安盜上二壘,喬治與懷菲德相繼敲出帶1分打點的安打,澳洲再添2分,以5:0擴大領先。

