Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【經典賽】澳洲氣勢如虹　中國慘遭13:2血洗　吞三敗成首支出局隊伍

綜觀B組賽事，目前日本與澳洲隊皆已斬獲2勝，領先其它3隊，中國隊慘吃3敗，為首支在預賽出局的隊伍。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/11 15:16
中國隊遭澳洲「扣倒」，提前打包回家。(圖/翻攝自WBC官方推特)

中國隊遭澳洲「扣倒」，提前打包回家。(圖/翻攝自WBC官方推特)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）世界棒球經典賽本月8日開打，中國隊屢戰屢敗，今（11）日被澳洲以13:2「扣倒」，7局比賽提前結束，累積３敗的中國無緣晉8強，成本屆賽事首支打包回家的隊伍。

澳洲今日由紅人隊3A資歷的葛羅格斯基（Kyle Glogoski）主投。中國隊則由去年效力北京猛虎隊的齊鑫擔任先發投手。

1局齊鑫不穩，澳洲開路先鋒肯內利（Tim Kennelly）先挨觸身球，喬治（Darryl George）與懷菲德（Aaron Whitefield）抓到四壞保送形成滿壘，溫格羅夫（Rixon Wingrove）一記直擊左外野大牆的二壘安打為澳洲隊送回３分，取得領先。

３局下澳洲攻勢再起，葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）敲安盜上二壘，喬治與懷菲德相繼敲出帶１分打點的安打，澳洲再添2分，以5:0擴大領先。

4局上中國隊趁澳洲隊中繼投手一陣亂流發動反攻，張寶樹敲安，曹杰二壘安打形成一出局二、三壘有人，澳洲投手一記暴投讓中國隊破蛋，羅錦駿適時敲安再添1分，中國隊仍以2:5落後。

澳洲隨即阻斷中國反攻氣勢，4局下葛蘭丁寧轟2分砲，接著喬治獲保送，懷菲德擊出1分打點二壘安打，溫格羅夫與韋德（Logan Wade）安打各進帳1分打點，澳洲以10:2遙遙領先，勝券在握。

6局下澳洲又添1分，7局下無人出局滿壘，喬治以一支2分打點的安打提前結束比賽。

澳洲全場12支安打、1支全壘打，加上中國隊投手送上9次保送，輕鬆下第2勝，晉八強相當有望。

至於B組賽事，目前日本與澳洲隊皆已斬獲2勝，領先其它3隊，中國隊前兩戰分別以1:8、5:8敗給日本以及捷克，如今再吞第三敗，成為首支在預賽出局的隊伍。儘管晉級無望，中國隊13日仍將對決南韓，中國教頭崔納表示，將會「帶著自豪繼續比賽」。

細數中國5屆經典賽戰績，目前共累積2勝13敗，2勝分別為2009年以4:1擊敗台灣隊、2013年以5:2力克巴西。
世界棒球經典賽
澳洲
中國

相關新聞

台灣金門二膽士兵失蹤 傳游往中國已獲救
台灣金門二膽士兵失蹤 傳游往中國已獲救
2023/03/10 17:39
〈時評〉蔡總統過境美國　勢必衝擊賴清德2024選情
〈時評〉蔡總統過境美國　勢必衝擊賴清德2024選情
2023/03/10 15:40
拜登公布2024財政年度預算案 10年砍3兆美元赤字、強化與印太合作因應中國挑戰
拜登公布2024財政年度預算案 10年砍3兆美元赤字、強化與印太合作因應中國挑戰
2023/03/10 11:31
運動簽賭誘惑多! 北市保大宣導識破詐騙四撇步•呼籲民眾慎防誤入
運動簽賭誘惑多! 北市保大宣導識破詐騙四撇步•呼籲民眾慎防誤入
2023/03/10 11:26
美國蓋洛普民調：美對台灣好感度創新高，對中國好感度創新低
美國蓋洛普民調：美對台灣好感度創新高，對中國好感度創新低
2023/03/09 15:46

更新時間 : 2023-03-11 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
俄國新一波猛攻發射多枚極音速飛彈 烏克蘭：攔不下來
俄國新一波猛攻發射多枚極音速飛彈 烏克蘭：攔不下來
【更新】台灣陸委會: 兩岸恢復10定期航班航點•3月10日起實施　國台辦: 相關規劃符合需要
【更新】台灣陸委會: 兩岸恢復10定期航班航點•3月10日起實施　國台辦: 相關規劃符合需要
Netflix「以神之名：信仰的背叛」導演遭邪教信徒跟蹤威脅　隨身攜電擊棒自保
Netflix「以神之名：信仰的背叛」導演遭邪教信徒跟蹤威脅　隨身攜電擊棒自保
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
台灣礁溪老爺酒店火警3/10起停業3天•負擔438房客費用　疏散得宜•幸無人員受傷
台灣礁溪老爺酒店火警3/10起停業3天•負擔438房客費用　疏散得宜•幸無人員受傷