【經典賽】澳洲氣勢如虹　中國慘遭13:2血洗　吞三敗成首支出局隊伍

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）世界棒球經典賽本月8日開打，中國隊屢戰屢敗，今（11）日被澳洲以13:2「扣倒」，7局比賽提前結束，累積３敗的中國無緣晉8強，成本屆賽事首支打包回家的隊伍。

澳洲今日由紅人隊3A資歷的葛羅格斯基（Kyle Glogoski）主投。中國隊則由去年效力北京猛虎隊的齊鑫擔任先發投手。

1局齊鑫不穩，澳洲開路先鋒肯內利（Tim Kennelly）先挨觸身球，喬治（Darryl George）與懷菲德（Aaron Whitefield）抓到四壞保送形成滿壘，溫格羅夫（Rixon Wingrove）一記直擊左外野大牆的二壘安打為澳洲隊送回３分，取得領先。

Team Australia clears the bases for an early lead! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/0fw6OVhs27 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

３局下澳洲攻勢再起，葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）敲安盜上二壘，喬治與懷菲德相繼敲出帶１分打點的安打，澳洲再添2分，以5:0擴大領先。

Darryl George drives in a run and comes around to score to put Australia up 5-0! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/1JjSG3CboL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

4局上中國隊趁澳洲隊中繼投手一陣亂流發動反攻，張寶樹敲安，曹杰二壘安打形成一出局二、三壘有人，澳洲投手一記暴投讓中國隊破蛋，羅錦駿適時敲安再添1分，中國隊仍以2:5落後。

澳洲隨即阻斷中國反攻氣勢，4局下葛蘭丁寧轟2分砲，接著喬治獲保送，懷菲德擊出1分打點二壘安打，溫格羅夫與韋德（Logan Wade）安打各進帳1分打點，澳洲以10:2遙遙領先，勝券在握。

Robbie Glendinning with another huge for Team Australia! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2GKGpMb5gw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

6局下澳洲又添1分，7局下無人出局滿壘，喬治以一支2分打點的安打提前結束比賽。

Darryl George secures the run-rule victory for Team Australia! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/o4SBIkBTEE — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

澳洲全場12支安打、1支全壘打，加上中國隊投手送上9次保送，輕鬆下第2勝，晉八強相當有望。

至於B組賽事，目前日本與澳洲隊皆已斬獲2勝，領先其它3隊，中國隊前兩戰分別以1:8、5:8敗給日本以及捷克，如今再吞第三敗，成為首支在預賽出局的隊伍。儘管晉級無望，中國隊13日仍將對決南韓，中國教頭崔納表示，將會「帶著自豪繼續比賽」。

細數中國5屆經典賽戰績，目前共累積2勝13敗，2勝分別為2009年以4:1擊敗台灣隊、2013年以5:2力克巴西。