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ChatGPT盛行 台灣大學13日公布因應措施 　建議作業出題著重引導學生思考

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/11 14:23
台大13日將就ChatGPT推出因應措施。

台大13日將就ChatGPT推出因應措施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，因其強大的搜尋彙整功能，各大學術機構如臨大敵。台灣大學今（11）日表示，預計將於13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式，著重引導思考。

因ChatGPT能夠輕易提供問題答案，學術機構擔心影響涉及大學課程教學與學術倫理，香港大學日前一度禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。

台灣教育部近來也邀集學界代表研議達成初步共識，要求學校引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習，未來也將邀請大學協進會或委託專業團體研究。

台灣大學校長陳文章今日受訪表示，ChatGPT有助學生快速汲取現有知識，但要進一步創造新的知識、跨領域整合的知識就未必能表達完善；在培養學生創造力、領導力、表達情感的方面上，AI仍比較難做到。台大面對AI工具的挑戰，所持的立場是：「要善用它，但不要依賴它。」

台大預計13日於網站公布ChatGPT的因應措施。

教務長王泓仁指出，該措施在教師教學、學生學習、考試應用上都會做出提醒，在作業方面，會呼籲教師都上ChatGPT查看，確認是不是都有標準答案，出題方式要更著重引導學生思考。

王泓仁強調，因應措施是建議和參考性質，而非強迫，「我們更著重在積極、正面意義上。」
台大
ChatGPT

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