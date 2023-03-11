北京玩雙軌提議　若麥卡錫來台盼賀錦麗訪中　分析人士：行不通

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）南華早報10日報導，中國已運用雙軌，向美國國務卿布林肯提議，若眾議院議長麥卡錫訪台，希望安排美國副總統賀錦麗訪中。分析人士認為行不通，讓2024總統大選人選之一的賀錦麗捲入陪襯共和黨籍麥卡錫、討好中國的局面，對民主黨有害無利。

日前麥卡錫欲訪台一事眾說紛紜，後證實台灣總統蔡英文今年赴美訪問時，將與之會面，此外麥卡錫也強調，仍不排除親訪台灣。

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南華早報昨日獨家披露，稱北京為免美中雙方關係繼續劣化，相當熱衷於復刻1997年時任美國眾議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台時，時任美國副總統高爾（Al Gore）赴北京訪問的策略，以此避免美中關係進一步惡化，且此舉得以讓中國當局安撫內部強硬派。而所謂雙軌，是指由分析人士及卸任官員提出辦法，以免遭遇內部反彈或被嚴正峻拒。

美國的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，已不下數次接獲來自中國友人的提議，也就是若麥卡錫訪台，美國應比照金瑞契的模式，由行政部門表達確保中美關係承諾的同等訊息。

雙軌可行？專家看法不同調

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，上述提議比起先前裴洛西訪台中國採取的回應，更具有建設性。

然而報導也引述分析人士指出，美中關係今非昔比，不可同日而語。拜登志在連任，指派賀錦麗（kamala harris）訪中所耗費的政治成本，恐無助於選情。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）指出，北京對間諜氣球、援助俄國的疑慮不予回應，民主黨為何要把有可能角逐2024年總統大位的其中一人派赴中國？

且賀錦麗在處理移民和投票權議題上，外界並未給予高評價，若她訪中可能會藉機批評中國，非北京所樂見。

當前白宮對於總統蔡英文和麥卡錫的任何會晤，以及越來越多國會議員組團訪台抱持旁觀的態度，因為既然無法阻止裴洛西訪台在先，也很難要求反對派領袖止步。