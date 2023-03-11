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終結十年七連敗魔咒！台灣經典賽11:7擊敗義大利　今日對戰荷蘭隊

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/11 10:54
世界棒球經典賽台灣隊10日以11比7力退義大利，拿下重要首勝。

世界棒球經典賽台灣隊10日以11比7力退義大利，拿下重要首勝。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）棒球經典賽，台灣首局不敵巴拿馬，第二場對上義大利，靠著強棒張育成在6局打出關鍵兩分砲追平比數，7局范國宸內野安打比分超前，再加上8局吉力吉撈．鞏冠一支3分砲，最終以11比7擊敗義大利，拿下本屆首勝，這也是台灣隊睽違10年在經典賽拿下勝利，今日要面對勁敵荷蘭隊。

台灣隊昨晚迎戰被戲稱為「美國二軍」的義大利隊，面對眾多美國大聯盟選手，台灣隊挾主場優勢，林子偉首局開轟陽春砲，為台灣隊勝利揭開序幕。

二局下，陳傑憲獲觸身球保送，靠著滾地球跑上二壘，2人出局後鄭宗哲適時安打送回，追平義大利的攻勢。

3局下張育成率先敲出二壘打，吳念庭安打推進，陳傑憲適時安打送回超前分，王柏融再補上安打替球隊多添1分，江坤宇敲出三壘方向滾地球造成義大利隊失誤，陳傑憲跑回台灣隊第5分。

然而義大利隊4局上攻勢猛烈，單局選到1次四壞保送、敲出4支安打，一口氣攻下4分、直接反轉局面；5局上羅培茲（Nicky Lopez）再敲出帶有1分打點的安打。

6局下台灣隊5比7落後，張育成一支2分全壘打助球隊扳平比數，7局下1人出局後陳傑憲選到四壞保送，成晉代打敲安，江坤宇安打攻佔滿壘，范國宸內野安打送回致勝分。

隨後在8局下台灣隊攻勢不斷，1人出局後張育成選到保送、吳念庭敲出安打，吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，台灣隊順利拿下本屆第一勝。這也是台灣隊繼2013年63月戰勝荷蘭隊後，終結7連敗魔咒，暌違10年再度於經典賽拿下勝利。

終結十年七連敗魔咒！台灣經典賽11:7擊敗義大利　今日對戰荷蘭隊（圖/取自世界棒球經典賽官網推特）
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吉力吉撈．鞏冠

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