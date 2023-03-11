《影‧響 台灣Ⅱ》草地音樂會楊大正、范逸臣輪番上場　嗨唱53首電影經典主題曲

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)《影‧響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部草地音樂會》帶來53首台灣電影主題曲，於今（11）日高美館草坡悠閒登場。

延續2016年全台首場台灣電影交響草地音樂會，《影‧響 台灣Ⅱ》今年規模升級，文化部長史哲於2016年仍任高雄市文化局長時，創辦了全台第一場台灣電影交響草地音樂會《影．響 台灣》電影音樂會，他表示：「其實今年最重要的盛事，是在年底舉辦的金馬 60，希望可以用《影．響 台灣 II》音樂會來迎接；並宣佈文化部將加倍預算，支持金馬執委會辦理金馬獎60、金馬影展等。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚出任家年草地音樂會節目製作人，透過53首電影樂曲現場演奏，並由金馬剪輯師林雍益操刀將經典影片交叉剪輯，重新召喚我們初次見證光影故事的悸動；此外，演出下半場有篇章為台灣恐怖及驚悚電影錦集，文化部提醒膽小的民眾小心慎入，必要時請閉上眼睛。

《影‧響 台灣Ⅱ》演出陣容十分堅強，找來台灣男歌手范逸臣、三金入圍藝人李千娜、金曲創作人林生祥、滅火器樂團主唱楊大正、台語女歌手文香等，特別邀請國內知名編曲家李哲藝、柯智豪、陳哲聖、劉聖賢、李哲音為此場音樂會重新打造改編成120分鐘的影音交響音樂會，將由楊智欽指揮領銜高雄市交響樂團將再次奏響屬於這場台灣電影浪漫樂章；聲聲影影用影音紀錄台灣每個時代，串接百部台灣電影經典時刻。

《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部 草地音樂會

時間：2023/3/11 (六) - 2023/3/12 (日)

地點：高美館草坡（高雄市鼓山區美術館路80號）

購票連結：https://reurl.cc/n7Z6Vv