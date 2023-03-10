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TikTok新款濾鏡超逼真 用手擋臉也不失效 專家憂產生美貌迷思

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 20:59
TikTok最新推出最新濾鏡Bold Glamour超逼真，引發一陣討論（示意圖／美聯社）

TikTok最新推出最新濾鏡Bold Glamour超逼真，引發一陣討論（示意圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）社群軟體Ingstagram、Snapchat等皆出了許多濾鏡，就算沒有化妝，只要在拍攝或錄影前套上濾鏡，人人都能變更美，因此受到熱愛。近期TikTok推出了名為Bold Glamour的AI即時美顏濾鏡，直接讓使用者換上一張全新的臉，即使阻擋鏡頭也不失效。

根據中央社引述法新社報導，Bold Glamour濾鏡會融合使用者的真實面貌，以AI技術創造出一張超模臉孔，不僅肌膚無暇、嘴唇變得豐厚、下巴輪廓分明、再套上了濃眉，使用者可立即擁有一張時尚臉孔。

但許多專家對於此種濾鏡也產生疑慮。美國中喬治亞州立大學（Middle Georgia State University）護理系副教授強生（Kim Johnson）擔心，此種濾鏡會產生不健康的行為，例如過度減肥、相互比較、產生自卑感。

美國賓州歐布萊特學院（Albright College）心理學教授席德曼（Gwendolyn Seidman）在雜誌「今日心理學」（Psychology Today）中說，這款濾鏡的效果是瞬間且強大的。她表示，若渴望受到社交關注的人不喜歡看到關掉濾鏡後的自己，那就會是個問題。

早期的濾鏡，若是使用者突然移動，或是用手在臉前揮動，濾鏡很容易會跑掉，但Bold Glamour卻改善了這項缺點。混合實境藝術家賀德（Luke Hurd）在TikTok說道，這款濾鏡最厲害的地方在於，就算你將手放在臉的前方，套上濾鏡的臉依然看起來超級真實。

法新社試圖詢問TikTok Bold Glamour的背後技術，但對方拒絕回應。但根據專家，此種濾鏡運用了聊天機器人ChatGPT，以及生成圖像AI工具Dall-E相同概念。

科技安全公司Gen的AI研究主任索摩（Petr Somol）說，這類濾鏡在幾年前就已存在，只是TikTok這款最新版本十分細膩，製作精良。
TikTok
濾鏡

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