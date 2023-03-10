台灣傳3年5千萬美金換密克羅尼西亞建交？吳釗燮：有接觸、報導有出入

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）外媒報導，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛自爆2月曾與外交部長吳釗燮討論以3年5000萬美元資助，換取轉與台灣建交。吳釗燮下午證實曾有接觸，但強調報導與事實有出入。

「外交家」（The Diplomat）今（10）日報導，任期僅剩2個月的帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議脫離中國，轉與台灣建交，因為不僅可以在財政上得到好處，更可以提高該國的主權安全，遠離中國透過滲透高官所帶來的威脅，包括賄賂、脅迫人身安全。

他表示2月曾與吳釗燮直白的交換意見，若與台灣建交，密國所需5000萬美元，可在未來3年內到位，且每年可獲1500萬美元援助計畫，項目由該國自行分配。且當地現有的中國參與的建設與計劃都可由台灣接手。

消息一出，國民黨立委楊瓊瓔在下午在立院質詢時提及此事，質疑又上演「凱子外交」。吳釗燮證實「確實有接觸過，做一些意見交換，」但也強調「報導與事實有些出入」。

吳釗燮不願多談接觸的細節，也沒有正面回應是否支付對方金錢。行政院長陳建仁則出面緩頰，稱兩個國家間友好互助，不算凱子外交。至於被問及如何互助，陳建仁表示，外交需要擴張。

外交部下午也發布聲明指出，自中國上（2022）年與索羅門群島簽訂安全協議以來，中國於太平洋區域擴張勢力的野心昭然若揭，已引起印太區域及世界主要國家的高度關切，密國總統於信中大篇幅詳述密國遭受中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）的影響，以及中國在密國和外交場域的惡劣行徑，足以證明中國威權主義對外擴張手段，民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球的利益。

外交部表示，廣結善緣、爭取與理念相近的國家交往一向是我國外交工作的目標之一。對於報導中引述我國與個別國家的接觸，外交部不予評論。相對於中國惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

外交部說，我國未來樂願以台灣模式協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，並尊重及歡迎密國與我國拓展雙邊關係。