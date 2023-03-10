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2023綠博準備開跑　侯友宜與林姿妙共邀民眾探索「莎士登迷宮」

By 台灣英文新聞
2023/03/10 17:28
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

今年度宜蘭綠色博覽會將於3月31日盛大開幕，地點在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，舉辦至5月14日止。新北市侯友宜市長與宜蘭縣林姿妙縣長再次同台，於新北市政府大禮堂宣傳「2023宜蘭綠色博覽會」，這次綠博設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展現新北市豐富的特色農漁產品，將健康、永續理念傳遞給大眾，另新北縣市週期間( 4月3日至4月9日)將展出更豐富多元的農特產品以及創意DIY活動，以及專屬新北市民的門票優惠。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，以「我們共同的未來Our Common Future」為主題，打造一座具有許多寓教於樂挑戰關卡的「莎士登迷宮Sustainability Maze」，其中蘊含超過一百個「既能滿足當代的需要，同時又不損及後代需要」的知識寶藏，期盼遊客一起來挖掘，深入瞭解「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，以及永續未來生活情境。

侯友宜表示，綠色博覽會要傳遞的「環境友善觀念」相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，積極輔導農友投入有機、友善耕種行列，目前新北市有機、友善耕作面積已達534公頃，並有57家農場取得綠色保育標章認證。去(2022)年開始，更首創「新北山海造林計畫」，目標由山到海增加藍綠碳匯，計劃每年種植4萬株樹木、復育500株珊瑚，讓新北真正落實人與自然環境和諧共存。今年度新北市在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客瞭解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在新北縣市週期間( 4月3日至4月9日)，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市農業局表示，為優惠新北市民及團體，凡設籍於新北市者在新北縣市週期間( 4月3日至4月9日)，或達20人以上之學校團體(後者無限定參訪時間)，得比照宜蘭縣民，門票只需100元(原價假日250元，平日150元)。另針對購票人數達20人以上之一般團體，可購買假日200元、平日120元的優惠票。歡迎民眾在綠色博覽會展覽期間(3月31日至5月14日)探索「莎士登迷宮」！若對宜蘭綠色博覽會、新北物產專區有興趣，歡迎關注「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」臉書粉絲專頁。另對上述優惠方案有興趣，可至2023宜蘭綠色博覽會官方網站或宜蘭綠色博覽會臉書粉絲專頁查詢。

2023綠博準備開跑　侯友宜與林姿妙共邀民眾探索「莎士登迷宮」

宜蘭綠博新北縣市週期間( 4月3日至4月9日)將展出更豐富多元的農特產品以及創意DIY活動，以及專屬新北市民的門票優惠。(照片來源：新北市政府農業局提供)

2023綠博準備開跑　侯友宜與林姿妙共邀民眾探索「莎士登迷宮」

宜蘭綠博在新北縣市週期間( 4月3日至4月9日)，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。(照片來源：新北市政府農業局提供)

更新時間 : 2023-03-10 18:24 GMT+08:00

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