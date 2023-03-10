寒舍集團「美食神卡」2023年美饌卡優惠全面升級

一卡在手、5大飯店美食吃透透！寒舍集團「美食神卡」寒舍美饌卡2023年優惠全面升級，即日起至12月底前新申辦卡友除享8,000元餐飲住宿抵用金，今年更加碼回饋25,000元寒舍生活APP餐飲抵用金，換算下來等於「0元申辦還送超額抵用金」，讓美食老饕們在寒舍集團旗下5間飯店17間餐廳全部都能輕鬆吃透透。

寒舍美饌卡卡友擁有「飯店業界最多」5間飯店17間餐廳的豐富餐飲選擇，從米其林餐廳、中、西、日、泰、義等多國料理任君自由選，「2人消費享5折」的超殺優惠更是業界最強神算。不論是五度蟬聯米其林二星的請客樓、餐盤推薦辰園、寒舍食譜、寒舍家傳美饌MU TABLE、米其林一星主廚坐鎮的BeGood等，和家人朋友輕鬆享受美食時光還可搭配APP累積點數雙重回饋。寒舍美饌卡新卡申辦每年20,888元。

此次寒舍美饌卡重點加碼在APP餐飲抵用金，新申辦用戶不但可享8,000元的餐飲住宿抵用包含台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店外，再加碼25,000元的APP抵用金可用於上述3間飯店與寒居酒店旗下共15間餐廳，APP抵用金還可疊加美饌卡餐飲優惠使用，讓消費者同時享有「33,000元的消費抵用金」＋「美饌卡最低5折用餐優惠」。

加入寒舍美饌卡所有餐飲消費皆可搭配寒舍生活APP使用，消費100元可累積1點，累積點數不僅可兌換美食、住宿、週邊商品外，亦可當作現金使用折抵消費。寒舍集團更為APP會員準備獨享生日禮，生日當月自動匯入500元禮金，4間飯店15間餐廳住宿餐飲皆可折抵，飯店美食必備的消費神卡，讓卡友的每一分錢都不浪費、累積消費怎麼刷都划算。(APP點數1點=折抵消費1元)

寒舍美饌卡除主打業界最多餐廳選擇外，消費享「1人75折、2人5折、3人67折、4-20人75折」更是首屈一指的優勢，各餐廳無酒精飲料與外帶餐點還可享85折、蛋糕商品享9折、年節禮盒則可享88折優惠，飯店訂房則可享最高36折優惠，還可以至集團旗下礁溪寒沐酒店享受泡湯優惠價2,000元並可享免費停車禮遇，非常適合愛好美食旅遊的族群申辦。詳情及申辦請洽02- 6617-0168美饌卡中心。