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春遊住長榮每晚NT$2,499起 再享高鐵7折起及打卡好禮

By 台灣英文新聞
2023/03/10 17:03
圖／長榮酒店
圖／長榮酒店

圖／長榮酒店

圖／長榮酒店

榮酒店實測時下最夯的ChatGPT「住長榮酒店好嗎?」，ChatGPT：「作為AI模型，我無法直接主觀評價長榮酒店是否好或不好。但是，長榮酒店是台灣知名的五星級酒店品牌之一，提供豪華的住宿體驗、優質的服務、設施齊全的會議場地和餐飲服務，以及便捷的交通位置，深受遊客和商務人士的喜愛……。」

深受遊客和商務人士喜愛的長榮酒店，推出全台最有禮的春遊方案每晚NT2,499起，享官網訂房加購高鐵車票7折起優惠，加碼春天派對打卡送好禮活動，5月31日前入住打卡加贈住房優惠券或飲料券等豐富好禮，把握春日好時光，快揪三五好友一起出發。

長榮酒店推出有吃有玩的春季悠遊行程，台糖長榮酒店（台南）純住房專案每晚只要NT$2,499起，贈送創意百變拼圖，打卡加送資料夾；喜歡親山親海的消費者則推薦長榮桂冠酒店（基隆）純住房專案NT$3,399起，贈送飲料券，官網訂房可享房價折抵NT$200回饋，打卡再加碼送NT$3,399住房優惠券；想體驗歡慶氛圍，就不能錯過長榮桂冠酒店（台中）30週年慶一泊一食專案NT$3,330起，贈送陶瓷馬克杯及音樂房卡套，GOOGLE留言評論加送濾掛咖啡包；想來趟城市輕旅行就選長榮桂冠酒店（台北），持指定銀行信用卡訂房一泊一食專案NT$3,600起，打卡加送NT$3,588住房優惠券；而入住長榮文苑酒店（嘉義）則可以任選免費暢遊時下最夯網拍熱點－佐登妮絲城堡、板陶窯或故宮南院門票3選1，一泊一食專案價只要NT$5,090起，打卡加送迎賓飲料券；選擇入住長榮鳳凰酒店（礁溪）則能體驗芳香手作DIY及舒壓美人湯，一泊二食專案價NT$10,200起，打卡加送文具包。

2023春季旅遊住宿首選長榮，全台6家酒店推出優惠專案，讓您免出國也能玩得盡興、住得安心，加碼春天派對打卡送好禮活動，入住打卡送精美好禮，詳情請至長榮酒店活動官網查詢。

更新時間 : 2023-03-10 18:24 GMT+08:00

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