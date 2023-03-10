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涉貪污、洗錢、瀆職 馬來西亞前首相慕尤丁遭起訴

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 16:54
馬來西亞前首相的慕尤丁（圖／美聯社）

馬來西亞前首相的慕尤丁（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在新冠肺炎最嚴重的2020年至2021年間擔任馬來西亞首相的慕尤丁（Muhyiddin Yassin），因涉嫌在政府推出針對建築業者的新冠肺炎紓困方案時圖利特定業者，不法獲利可能超過1億美元，遭到檢方以貪污、圖利以及瀆職等罪名起訴，現正面臨調查與審判。

這讓慕尤丁成為繼納吉（Najib Razak）後，第二個在卸任後遭到檢方以貪污罪起訴的前任首相，而且兩人都是在政黨輪替後面臨調查，這讓慕尤丁指控現在由安華（Anwar Ibrahim）主政的希望聯盟政府，基於政治動機對他進行司法追殺，不過執政黨予以否認，表示未對司法機關下達任何指示。

〈半島電視台〉報導指出，慕尤丁面臨4件濫用權力的指控，涉及金額約為2.32億馬來西亞令吉（約為5,140萬美元），及2起洗錢指控，總金額約為1.95億令吉，而如果法院認定慕尤丁各項罪名成立，他將因洗錢與濫用權力面臨最高15年及20年的有期徒刑，除此之外，還需繳交高額的罰金。

慕尤丁的支持者配戴他在疫情間時常自稱的「父親」（Abah）頭巾，聚集在法院外面表達對他的支持，其所屬的土著團結黨（PPBM）部分資深成員也有到場。

面對外界懷疑建築業者花錢疏通執政黨以獲取政府建築標案的質疑，PPBM秘書長韓沙丁（Hamzah Zainuddin）對記者表示，許多人會捐錢給政黨，不過慕尤丁沒有收錢，整起審判帶有強烈的政治動機。
馬來西亞
首相
慕尤丁

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