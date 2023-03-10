（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）行政院農委會防檢局昨(9)日發布苗栗縣首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，且一次就出現3例，所幸皆無人員遭咬傷。疾管署提醒民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請儘速就醫評估。

為釐清我國野生動物狂犬病疫情，防檢局循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉目野生動物之監測計畫，並於今年1月1日苗栗縣卓蘭鎮、1月7日苗栗縣卓蘭鎮及1月18日苗栗縣泰安鄉捕捉鼬獾共3隻，動物於安置期間死亡、皆未觀察到病灶，送畜衛所檢驗並確診為感染狂犬病，此為苗栗首次於轄區內檢出鼬獾狂犬病陽性病例。

防檢局進一步說明，自102年迄今(112)年2月底止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有13,014件，其中計有892例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，共計904件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

疾管署說明，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，狂犬病毒從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水現象(又稱恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

疾管署表示，隨著COVID-19各項防疫措施鬆綁，民眾生活逐步恢復正常，國人野外活動日漸增加，提醒民眾從事戶外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，才能避免暴露於狂犬病的感染風險。

如不慎遭野生哺乳類動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程(第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天)接種4劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。

苗栗縣首次檢出3鼬獾狂犬病 台灣疾管署：遭野生動物咬傷 務必以肥皂、大量清水沖洗