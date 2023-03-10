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台灣政府迎合美國毀台積電？ 外交部籲：見荒唐偏頗論述善用事實查核

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 16:14
外交部發言人劉永健  （圖／翻攝自外交部直播影片）

外交部發言人劉永健  （圖／翻攝自外交部直播影片）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）近來外界「疑美論」甚囂塵上，認為台灣政府雙手奉上台積電讓美國併吞，外交部重砲予以駁斥，抨擊部分與有心人士惡意扭曲事實，激化社會內部對立，破壞民眾對政府及美國信任，意圖將民主台灣送入極權中國虎口的目的昭然若揭。

外交部表示，近日部分媒體及假訊息在地協力者頻繁操作「疑美論」認知作戰，手法和伎倆如出一轍，但扭曲誇大程度卻與日俱增，甚至憑空杜撰政府迎合美國毀掉台積電、「熱心當美軍彈藥庫，為晶圓廠突然像北溪那般被炸光預寫了劇本」等情節。

外交部嚴正指出，上述行徑惡意扭曲民間企業商業投資決定及台美安全合作正面發展，為了激化社會內部對立及破壞民眾對政府的信任不遺餘力，並且不斷為威脅對台灣動武、遏殺我國國際空間、在國際上擴張威權主義的中國共產黨極權政府塗脂抹粉，其背後想要分化台美關係，及弱化國人對政府及美國信任，意圖將民主台灣送入極權中國虎口的目的也昭然若揭。

外交部強調，台灣擁有成熟健全的民主制度，向以高度保障言論自由的社會及媒體環境為世人稱羨，然近來特定媒體卻以此為保護傘，不顧媒體公信力，以純然想像的小說情節取代分析，甘做境外敵對勢力的傳聲筒，致力於弱化侵蝕台灣引以為傲的民主基礎，令人心寒。

外交部重申，近期認知作戰的力道和頻率不減反增，請國人提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制，同時並籲請特定媒體及人士找回初衷與良知底線，切勿以淪為統戰工具為榮，誠心期盼媒體能回歸專業，以事實為基礎，並且一起努力守護台灣共同價值及國家利益。
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