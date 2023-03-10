（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「黑暗榮耀」劇迷們期待已久的第二季將於今（10）日下午四點於Netflix上線，編劇金恩淑曾說道，第一季的反應出乎他想像中的好，她再重新再看了一次第二季的劇本後，連她自己都認為第二季的劇本好得可怕。

在「黑暗榮耀」第一季中，劇情描述了學生時期因遭受校園暴力而心靈破碎的文東恩（宋慧喬 飾），為了向擁有金錢和權力的加害者報仇，多年來計畫了縝密的復仇計畫。

在第二季中，文東恩將正式展開復仇計畫。根據韓聯社報導，導演也曾透露，文東恩及加害者朴涎鎮（林智妍）之間的戰爭將於第二季正式展開，文東恩所丟出去的餌也將全數收回。

第二季備受期待的看點之一，為因校園暴力而死亡的尹昭熙的屍體行蹤。在第一季中，文東恩對加害者之一的孫慏梧（金建宇 飾）透露，尹昭熙的屍體在首爾朱醫院冰櫃中放置了長達18多年，遲遲未下葬，還向他透露了尹昭熙的死亡並非自殺，而是他殺，且告訴了他兇手的真面目。

得知真兇的孫慏梧原計畫著要威脅真兇，向真兇討錢，但卻突然行蹤不明，而寫有尹昭熙名字的冰櫃中也空空如也。

究竟殺害尹昭熙的人是誰？突然消失的孫慏梧到底是生是死，消失到了哪裡？尹昭熙的屍體又被轉移到了哪裡？一切都將在第二季公開。

第二季的另一看點為朴涎鎮的丈夫河度領（鄭星一 飾），演員鄭星一曾透露，在所有角色中，河度領將陷入最深淵而感到絕望、憤怒。

河度領身為在平建設的代表，從小家境富裕，對他來說錢可以解決一切的問題，就在他以為他擁有了完美的家庭時，他才得知了這一切都是假象。不僅他最心愛的獨生女並非自己的親生女兒，而是老婆外遇所懷上的，不僅如此，老婆還有著他所不知道的另一面，是個殘忍的校園暴力主導者。

究竟河度領會接受老婆朴涎鎮的過去，守護著朴涎鎮，又或者支持為了報仇，而故意接近自己的文東恩，令人感到好奇。

因為一名精神病患者姜永天（李茂生 飾）而失去父親的朱如炡（李到晛 飾），以及遭到老公長期毆打的家暴受害者姜賢南（廉惠蘭 飾），他們除了在文東恩身邊扮演著她復仇計畫中的得力助手，各自也懷著復仇的夢想，他們的故事也將在第二季中更深入的描述。

另外，在第二季的預告片中，文東恩的媽媽鄭美熙（朴志雅 飾）以一頭橘黃色的頭髮登場，也吸引了眾人的目光。

鄭美熙對文東恩來說亦是校園暴力的加害者，在文東恩家中的復仇牆上亦可看見她的照片。鄭美熙在得知文東恩遭受到校園暴力時收取了和解金，讓文東恩被迫自願退學。

在文東恩最需要幫助的時候，連自己的媽媽都背叛了自己，文東恩究竟會選擇原諒，抑或是復仇？一切的答案將在今日下午四點揭曉。

Netflix「黑暗榮耀2」終將上線 第二季重要看點總整理