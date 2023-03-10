（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中央選舉委員會今（10）日舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於明（2024）年1月13日（星期六）同日舉行投票。

中選會表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，前經該會第586次委員會議決議定於明年1月13日舉行投票，至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今（2023）年11月20日至11月24日。

其他重要選務工作日程還包含，今年9月13日至9月17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件。

中選會也將於11月7日發布立委選舉公告，11月14日前 公告總統、副總統選舉連署結果，11月16日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期及必備事項，後續於11月20日至11月24日受理總統、副總統與立委選舉候選人的登記申請，並於12月5日前 審定總統、副總統選舉候選人名單，以及通知抽籤，12月11日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次。

12月15日總統、副總統選舉候選人名單就將公告，中選會並於12月16日至明年1月12日間，辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會。

中選會說，12月20日為區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告的政黨號次抽籤，並預計於明年1月2日公告立法委員選舉候選人名單，明年1月3日至1月12日辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會。

明年1月13日投、開票後，中選會預計於明年1月19日前公告總統、副總統與立委選舉當選人名單，並在明年1月25日前致送總統、副總統及立委選舉當選證書。

2024台灣總統、立委選舉日出爐 中選會：1/13日投票