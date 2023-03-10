Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統及立委選舉

2024台灣總統、立委選舉日出爐 中選會：1/13日投票

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 15:32
中央選舉委員會今（10）日通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於113年1月13日（星期六）同日舉行投票。

中央選舉委員會今（10）日通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於113年1月13日（星期六）同日舉行投票。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中央選舉委員會今（10）日舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於明（2024）年1月13日（星期六）同日舉行投票。

中選會表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，前經該會第586次委員會議決議定於明年1月13日舉行投票，至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今（2023）年11月20日至11月24日。

其他重要選務工作日程還包含，今年9月13日至9月17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件。

中選會也將於11月7日發布立委選舉公告，11月14日前 公告總統、副總統選舉連署結果，11月16日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期及必備事項，後續於11月20日至11月24日受理總統、副總統與立委選舉候選人的登記申請，並於12月5日前 審定總統、副總統選舉候選人名單，以及通知抽籤，12月11日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次。

12月15日總統、副總統選舉候選人名單就將公告，中選會並於12月16日至明年1月12日間，辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會。

中選會說，12月20日為區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告的政黨號次抽籤，並預計於明年1月2日公告立法委員選舉候選人名單，明年1月3日至1月12日辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會。

明年1月13日投、開票後，中選會預計於明年1月19日前公告總統、副總統與立委選舉當選人名單，並在明年1月25日前致送總統、副總統及立委選舉當選證書。

2024台灣總統、立委選舉日出爐 中選會：1/13日投票
2024總統大選

相關新聞

前監察院長王建煊: 台灣快完蛋了! 決定出馬參選2024總統
前監察院長王建煊: 台灣快完蛋了! 決定出馬參選2024總統
2023/03/08 09:49
柯文哲挑戰2024赴美國面試 接觸國務院、智庫論述「兩岸和平、台灣自主」
柯文哲挑戰2024赴美國面試 接觸國務院、智庫論述「兩岸和平、台灣自主」
2023/03/05 17:15
〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年
〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年
2023/02/17 14:35
前屏東縣長潘孟安「紅色鋼鐵人」新書發表會　賴清德爆料: 為了幫我、他選擇不入閣
前屏東縣長潘孟安「紅色鋼鐵人」新書發表會　賴清德爆料: 為了幫我、他選擇不入閣
2023/02/09 16:16
「賴蕭配」真「無中生有」? 蕭美琴：回台灣為公務、不評論政治
「賴蕭配」真「無中生有」? 蕭美琴：回台灣為公務、不評論政治
2023/02/07 20:30

更新時間 : 2023-03-10 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
台灣去年人均所得20年來首超越南韓　韓媒曝一大原因
台灣去年人均所得20年來首超越南韓　韓媒曝一大原因
更新【本周觀盤重點】美股9日重挫　法人：下週公布消費者物價指數•投資人難免觀望
更新【本周觀盤重點】美股9日重挫　法人：下週公布消費者物價指數•投資人難免觀望
Google 3年3億與媒體「共榮」? 台灣數位部撐新聞有價3月下旬第二波對話
Google 3年3億與媒體「共榮」? 台灣數位部撐新聞有價3月下旬第二波對話
龍巖集團總裁李世聰病逝　享壽65歲
龍巖集團總裁李世聰病逝　享壽65歲
「台女」成貶義詞？「台女自助餐」三八婦女節正式開張！
「台女」成貶義詞？「台女自助餐」三八婦女節正式開張！
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理
Netflix「黑暗榮耀2」終將上線　第二季重要看點總整理