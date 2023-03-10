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習近平連任中國國家主席、軍委主席 三度達成「三位一體」 權力比肩毛澤東

今日會議實際出席2952人，沒有反對、沒有棄票，習近平完成宣誓儀式，將他的「習核心」貫徹到底。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 13:55
中國國家主席習近平寫下三連任、「三位一體」的紀錄。(圖/美聯社)

中國國家主席習近平寫下三連任、「三位一體」的紀錄。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）習近平今（10）日於中國第14屆全國人民代表大會第一次會議第三次全體會議上，以2952票全票當選中國國家主席與中國中央軍委主席，牢抓「黨政軍」，三度連任總書記、國家主席、軍委主席，「三位一體」、一人治國的極權巔峰已然來臨。

今日第14屆全國人大重頭戲，就是為延續習近平帶領「習家軍」治國的合法地位蓋上「橡皮圖章」。早在2018年的兩會，就已取消國家主席連兩任的限制，為習近平三度延續「三位一體」的領導神話，移除最後障礙。他也成為江澤民以來，首位執政3任的國家最高領導人。

今日會議應出席代表為2977人、實際出席有2952人、缺席25人，符合法定人數。沒有反對、沒有棄票，在全體熱烈的掌聲中，習近平完成宣誓儀式，將他的「習核心」貫徹到底。

回顧過去執政十年，習近平將政治局的「集體領導」，透過黨的各個決策小組，攥成一人領導。 根要正，苗要紅，他透過內政整肅，打擊其他派系；嚴格的思想控制，讓「學習進行時」成為最高思想與行動準則。

原本中國內部的中央極權統治上可以多元派系傳遞不同意見，如今隨著去年20大「習家軍」近乎全面掌權，如團派等勢力已紛紛黯然退場，中國政治一言堂，宛若進入毛時代，這個被公認權力可與毛比肩的統治者，或將迎來第四個連任。
習近平
軍委主席
國家主席
中共第14屆全國人大

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