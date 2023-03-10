〈時評〉蔡總統過境美國　勢必衝擊賴清德2024選情

蔡英文總統距離正式卸任，只剩下一年多時間，她預計今年上半年、 下半年都會各有一場出訪友邦行程，然而，從她出訪， 到過境美國形式與所從事的活動， 都將直接影響到副總統賴清德爭取大位的選情。

更直接的說，賴清德會受到的衝擊分成兩個層面， 一個是賴清德可能失去再度訪問美國的機會， 另一個是蔡總統訪美的言行舉止，若是引起中國不滿， 極可能對台灣採取報復行動，兩岸局勢一旦緊繃， 勢必左右賴清德的選戰。

每一位總統在卸任前，都會積極尋找歷史定位。 像李登輝總統卸任前，刻意安排回到母校美國康乃爾大學發表演說， 陳水扁總統也曾經透過「迷航之旅」經過阿布達比、荷蘭等航點， 並且利用過境外交訪問利比亞和印尼， 至於馬英九總統則是在新加坡上演「馬習會」。

如今，輪到蔡英文總統，她勢必會尋找契機， 創造可以歷史留名的外交關係。然而，蔡總統若是過境美國， 並且只與眾議院議長麥卡錫會晤，恐怕不能視為外交突破，因此， 蔡總統有可能會爭取與美方更高層級會面的機會。

但值得注意的是，光是與麥卡錫會面，中國早已拉高分貝反對， 與蔡總統會面的層級愈高，中共抗議力道也會愈強烈，雖然近年來，中方通常在台灣選舉前不會有太大動作，以免造成反效果， 但若是將中國逼急了，對岸也恐怕顧不了太多， 像是挖走我邦交國等，這些都會對民進黨選情有一定程度的影響。

同樣道理，原本傳出是麥卡錫要來台訪問， 但在中國不斷釋出反對訊息，如今最新消息是利用蔡總統出訪機會， 安排兩人在美國加州會面，此舉也是有意降低挑釁的意味， 以免刺激、惹惱了中國。

此外，有意角逐明年總統大選的政治人物，必須接受美國的面試， 以了解這些人對於美中台的主張與戰略，民眾黨主席柯文哲確定於4 月上旬前往美國訪問，至於新北市長侯友宜何時要走訪美國， 也是各界關注的焦點。

去年初，賴清德雖然曾代表蔡總統前往宏都拉斯訪問， 並且過境美國，不過，美國對於賴清德的兩岸論述仍有疑慮， 才會使得賴清德陣營有意將蔡總統的「四個堅持」納入民進黨綱中。 換言之，如果今年都由蔡總統出訪，賴清德沒有機會出國， 自然會減少與美方更多人士會面的機會， 這會間接影響到美方對賴清德的信賴度。

所以蔡總統在追求外交歷史定位時， 不妨也思考如何讓民進黨繼續執政，這對她來說， 也是另一種民進黨內與國內治理上的歷史定位， 而不必汲汲追求外交突破。