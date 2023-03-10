（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）本週四（9日）發布的新建議，無論是否具有感染風險，建議成年人一生中至少接受一次的B型肝炎檢測。這是CDC自2008年以來首次就B肝篩檢更新指南。

B、C型肝炎為全球數億人慢性肝病的主因，也是肝硬化、肝癌及肝炎相關死亡最常見原因。在美國，估計有58萬到240萬人為帶原者，但其中三分之二可能不自知，因此要滅絕肝病就要從提高篩檢率做起。

Ｂ型肝炎為全球性疾病，由於主要傳染途徑是受B型肝炎病毒感染的血液、體液經由皮膚或黏膜進入人體，又分為母子傳染和水平感染。也因此，在過去CDC只有建議高風險族群進行篩檢，包含注射吸毒者、孕婦和HIV感染者等。

但現在這一轉變證明，肝病防治單從呼籲高風險族群來篩檢已不足夠，畢竟在肝炎階段若積極篩檢、及時治療的話，可以大幅降低肝臟損傷，以及降低肝炎和死亡風險。

此外，CDC還增加三個Ｂ肝高風險族群，包含監獄受刑人、拘留所犯人（無論是否正在關押中或已出獄）；有性傳播感染病史或多重性伴侶者；以及有Ｃ型肝炎感染史的患者。

CDC表示，不要因存在錯誤認知，或擔心被汙名化，就忽略寶貴的篩檢機會，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾易因警覺性不夠而延誤就醫。

【B肝小百科】

在台灣，慢性肝病、肝硬化及肝癌主要是因B型及C型肝炎病毒感染所引起，但約有三分之二的帶原者不知自己為帶原者，加上肝臟沒有神經，往往等到肝病末期才求醫。

感染肝炎後，潛伏期約3個月，一般人多無症狀，少部份的人會有腹部不適、食慾不振、全身無力、疲倦、噁心、嘔吐、黃疸（如皮膚和眼白呈黃色）、茶色尿等情形。慢性帶原者常無症狀或只出現容易疲累和倦怠等情形。

國民健康署於100年8月開始提供民國55年(含)以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務終身接受1次B、C型肝炎篩檢服務，自108年6月1日起先放寬年滿40至60歲具原住民身分的民眾，可搭配成人預防保健服務，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。

如不符合成人預防保健受檢資格，又尚未做過B、C型肝炎篩檢者，則可利用國民健康署提供之成人預防保健服務(40-60歲每3年1次、65歲以上每年1次)，進行肝功能之「GPT、GOT等項目」的檢查，檢查結果為肝功能異常者，則可依醫師建議，接受健保給付必要的病毒性肝炎檢驗、追蹤及治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化。

三分之二為B肝帶原者而不自知 美國CDC增列3高風險族群 籲成年人都該進行篩檢