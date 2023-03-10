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拜登公布2024財政年度預算案 10年砍3兆美元赤字、強化與印太合作因應中國挑戰

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 11:31
美國總統拜登提出2024財政年度預算案，預計10年內砍3兆美元聯邦預算赤字。(圖/美聯社)  

美國總統拜登提出2024財政年度預算案，預計10年內砍3兆美元聯邦預算赤字。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）白宮公布2024年財政年度預算案，總額上看6.8兆美元，其中包括10年降低3兆美元聯邦預算赤字，擬對富人與大公司增稅，向烏克蘭進一步提供70億美元軍事支持，以及因應中國挑戰，深化印太區域聯盟與夥伴關係，提升國防預算至8420億美元的方案。

白宮公布，拜登政府在2024財政年度預算案中，提出未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，因川普政府無償減稅所造成大幅赤字，利益傾斜向富人與財團，拜登預計對頂端收入者的稅率由37%增至39.6%，對大公司的稅率也將由21%提升至28%。

華爾街日報指出，在國防層面，五角大廈的預算增至8420億美元，比國會去年頒布的預算增加了3.2%，低於分析預期的最高值。考量該部門的通膨率約為5%，今年預算實際上是削減。

在國家安全部分，則包括對烏克蘭額外提供70億美元的軍事支援，以及用於能源部的236億美元，作為海、陸、核武器現代化一部分。針對2025財政年以及之後的財年要求指出要進一步平緩增長，凸顯五角大廈與國會面臨的抉擇，包括退役老式機、艦，為現代化讓路，對抗中國等潛在為手的快速擴張。

在國家安全部分，則包括對烏克蘭額外提供70億美元的軍事支援，以及用於能源部的236億美元，作為海、陸、核武器現代化一部分。2025財政年以及之後的財年要求指出要進一步平緩增長，凸顯五角大廈與國會面臨的抉擇，包括退役老式機、艦，為現代化讓路，對抗中國等潛在對手的快速擴張。

白宮指出，中國是美國唯一競爭對手，既有重塑國際秩序意圖，也增加經濟、外交、軍事與科技實力以實現目標。為因應這些前所未有的挑戰，預算案提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國並促進繁榮。

根據白宮的資料，2024財政年度國防預算中，為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列91億美元預算，以強化美軍實力，並強化美國盟友與印太區域合作夥伴能力。
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國防預算
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