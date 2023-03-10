運動簽賭誘惑多! 北市保大宣導識破詐騙四撇步•呼籲民眾慎防誤入

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 2023世界棒球經典賽(WBC) A組預賽於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉辦，詐騙集團藉運動賽事超夯熱潮，利用網路偏門（賭博）社群或賭博通訊群組，誘騙網友或賭客簽注，又藉口要匯賭金提供個人帳戶，再騙走網友、賭客的金融帳戶，便轉賣給上游詐團做為詐財的人頭帳戶。

為避免民眾遭誘騙，臺北市政府警察局保安警察大隊第三中隊員警特別於萬華西門町徒步區、捷運站出入口及紅樓等人潮聚集處，執行「機動派出所」宣導勤務，教導民眾識詐四步驟，破解詐團各式手法以防誤入。



保安警察大隊表示，2021年12月28日三讀通過《刑法》修正案，立法院針對網路賭博罪於《刑法》第266條新增第2項：以「電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博財物者，亦同。」，國內地下博弈集團，利用球迷的熱情及參與感

，假經典棒球賽之名運用賽事分析，招攬會員並違法開立網路賭盤吸金詐騙，讓民眾以手機、電腦等登入網站，透過電信設備、電子通訊在網站簽注賭博，不論是跟線上不特定賭客對賭，或是依網站標示內容下注猜押該網站所開出之籃球、足球、棒球等各項運動賽事勝負，在新法修正後都會成立賭博罪。

為了達到宣導效能，保大員警於現場手持標語、海報，走入人群與民眾互動式宣講，針對網路賭博誘惑多，提醒民眾避之四步驟(如上圖) ：

1.不輕信社群上所投放的廣告，不隨意加LINE。

2.遠離來路不明的博奕網站、運彩網站，拒絕在網站註冊儲值。

3.勿隨意相信會有專業顧問帶你操作、會穩賺不賠，勿陷入假獲利陷阱。

4.落入騙局陷阱、獲利無法領回，請立即撥打165反詐騙專線尋求協助。宣導期間並發放165反詐騙、防(肅)貪宣導文宣小物，讓民眾有深刻印象，防範民眾誤入詐團誘惑。

保安大隊呼籲，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失，不可不慎；另民眾在選擇消遣方式時，千萬不要因網站上誘人的獲利保證，按下連結，誤觸法網！

如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，也可前往內政部警政署165全民防騙網檢舉。

圖/北市保安警察大隊

圖/北市保安警察大隊